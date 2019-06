El gamer que estafó a sus amigos y escapó grabó un video: “Huí por miedo”

He trabajo y confiado en personas en las que no tenía que haber confiado”, dijo quien se fugó de Mar del Plata. Tiene orden de captura internacional.



Iñaki Pandolfo, el “gamer” acusado de múltiples estafas que tiene orden de arresto internacional, colgó un videoselfie en YouTube explicando el porqué de su fuga de Mar del Plata.

Pandolfo dice que el martes 4 de junio se fue de su casa porque había recibido “amenazas de muerte” por “una deuda de un dinero que en ese momento no tenía para devolver” y sintió que su vida corría peligro. “He trabajo y confiado en personas en las que no tenía que haber confiado”, aseguró.

“Yo no huí por deudas, no huí con la plata de nadie”, remarcó Pandolfo en más de un pasaje del video y agregó: “Ahora el dinero de mis clientes y amigos no está disponible, pero lo van a tener. No me voy a quedar con plata de nadie“.

“Mis amigos, los clientes, saben cómo me manejo. Seguramente todos se hayan sorprendido. No quise huir con plata de nadie”, explicó el imputado que se encuentra prófugo de la Justicia.