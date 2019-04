El gesto solidario de un profesor con una madre soltera que se hizo viral

Las fotos las tomaron otros alumnos en la Escuela de Comercio República de Panamá, en Tucumán. El posteo de la joven madre.

Julio Cruz es un profesor de la Escuela de Comercio República de Panamá, en Concepción, Tucumán, que está atento a todos los detalles. Solidario, tuvo en brazos al pequeño Santino Benjaním para que Moira pudiera prestar atención en su clase del último año del secundario, empezar Abogacía.

Las fotos fueron tomadas el viernes por la tarde por otros alumnos y se viralizaron. Allí se lo ve a Cruz sostener al bebé dormido mientras escribe en pizarrón y explica “Teoría y gestión de las organizaciones”.

“Él y ellos son un gran orgullo para la educación argentina. Son personas que no les importa el qué dirán de los demás y ayudan a quien lo necesita sin pedir nada”, posteó Moira en su cuenta de Facebook.

“Desde el comienzo de mi embarazo fui a la escuela, todos y cada uno de los integrantes del grupo educativo estuvieron a mi lado dándome apoyo y ayuda en los momentos que más lo necesitaba”, agregó esta joven madre soltera.

Luego reveló: “Cuando empecé a llevar a Santino ninguno de ellos me negó que él esté ahí junto a mí. Es más, no querían que falte en ningún momento para no dejar de verlo y el cariño siguió creciendo junto con él”.