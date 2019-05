El intendente de Río Grande y candidato a gobernador por FORJA, Gustavo Melella,

se refirió a las reiteradas acusaciones vertidas por funcionarios del gobierno

provincial donde lo vinculan con los conflictos que han llevado adelante distintos

grupos de trabajadores en la provincia.



Específicamente, acusan al jefe comunal de estar detrás del reclamo de los

madereros de Tolhuin. Al respecto, Melella dijo que “el gobierno hoy me va a acusar

de todo. Si cae nieve o si llueve, Melella es el culpable. Si el IPV entrega mal las

viviendas y no a la gente que le corresponde, Melella es el culpable”.

En esta misma línea continuó ironizando: “si los madereros protestan porque no les

cumplieron cosas o tienen dificultades económicas, Melella es el culpable. Si los

trabajadores textiles protestan para defender sus puestos de trabajo, Melella es

culpable. Ya sabemos cómo es. En las redes dicen cualquier cosa y me hacen

culpable de todo”.

“Yo creo que cada uno debe hacerse cargo de lo que hizo o no hizo. Yo no estoy

detrás de los conflictos, no es nuestra forma de hacer política. Nosotros siempre

hemos ido con propuestas y la gente nos conoce muy bien, lo que sucede que es

más fácil echarle la culpa a otro”, finalizó.