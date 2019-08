El guiño de Keith Richards a la Argentina

El guitarrista hizo una publicación especial de unos fanáticos argentinos en un show en Estados Unidos.

The Rolling Stones parecen inoxidables. A pesar de que recientemente Mick Jagger debió ser intervenido del corazón, bastó que el cantante se recupere para que el legendario grupo vuelva a los shows de estadio.

Y por si esto fuera poco, Keith Richards abrió la posibilidad de una nueva visita al país. En medio de su gira por Estados Unidos, un grupo de argentinos fue a un concierto en Nueva Jersey con una bandera argentina con una inscripción particular: “Argentina… the most ‘Stone’ country in the world (Argentina, el país más ‘Stone’ del mundo)”.

El guitarrista publicó la foto en su cuenta de Twitter: ¿guiño para una nueva visita al país?