EL INTENDENTE MELELLA APOYARÁ LA SANCIÓN DE UNANORMA PARA QUE LOS RECURSOS NATURALES FUEGUINOSNO QUEDEN COMO GARANTÍA DE DEUDA EXTERNA

– Así se lo confirmó al Dr. Eduardo Barcesat, quien recorre las provincias

advirtiendo una grave cláusula que firmó el Gobierno nacional por la cual las

riquezas y recursos naturales de las provincias quedaron en garantía cuando

contrajo deuda con el FMI –

El intendente de la ciudad, Prof. Gustavo Melella, se entrevistó hoy con el abogado

constitucionalista Dr. Eduardo Barcesat, a quién le adelantó su compromiso de apoyar

la sanción de una norma que establezca que las riquezas y recursos naturales de Tierra

del Fuego no serán garantía de compromisos de deuda externa contraídos por el

Gobierno Nacional.

De esta manera, el jefe comunal se pronunció a favor de no poner en riesgo los recursos

naturales fueguinos que el Gobierno Nacional puso en garantía cuando contrajo la

deuda externa con organismos crediticios internacionales.

Tras el encuentro con Melella, el Dr. Barcesat expresó con satisfacción que “el

intendente municipal de Río Grande acaba de comprometerse a impulsar, tanto a nivel

municipal como provincial, una noma para que la enorme riqueza que tiene la provincia

de Tierra del Fuego, incluyendo su plataforma marítima, sus hidrocarburos, su riqueza

ictícola, etc no sea enajenada en función de responder por pagos de deuda contraída a

mansalva y sin control alguno por el Gobierno Nacional”.

El constitucionalista explicó al respecto que “todos los actos de contratación de la

deuda externa que ha hecho el actual Gobierno, establecen por resolución que la

Argentina renuncia a la inmunidad soberana sobre los bienes del artículo 236 del Código

Civil y Comercial, es decir, el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en

la Nación Argentina y las empresas de capital estatal, sean nacionales, provinciales o

municipales”.

“El artículo 124 de la Constitución Nacional establece que es del dominio originario de

las provincias el conjunto de riquezas y recursos naturales existentes en su territorio”,

recordó el letrado.

“Por supuesto – agregó – las provincias no fueron ni informadas siquiera, no digamos ya

consultadas, lo cual ha motivado que, en provincias como Neuquén, donde está Vaca

Muerta, la legislatura provincial haya sacado una ley que dice que las riquezas y

recursos naturales existentes en su territorio no serán puestas en garantía de repago de

ninguna deuda contraída por el Gobierno Nacional”.

El abogado indicó que “ese ejemplo ha sido seguido por la provincia de Santa Cruz en

los mismos términos y también en el Chaco, donde estuvimos la semana pasada”.

A pesar de eso, Barcesat sugirió que “las provincias deben tener un pronunciamiento

claro sobre este tema, porque de lo contrario, el día de traspaso del gobierno,

tendremos una bandera de remate sobre el territorio de la nación argentina, porque lo

que firmó el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, es un acto de entrega,

subordinación y humillación que la Argentina nunca había atravesado en esta medida”.

“Nuestra postura es que el concepto deuda es un concepto jurídico, y que antes de

hablar de renegociar nada, primero hay que ver qué es lo que es válido”, concluyó.

En otro orden, Barcesat destacó la presentación de una acción colectiva de amparo que

el Municipio realizó en el día de ayer para evitar la concesión de permisos de

explotación petrolera a empresas vinculadas a Gran Bretaña y al ilegítimo gobierno de

Malvinas. Aseguró que es fundamental avanzar en este tipo de acciones para frenar la

entrega de soberanía y de recursos que el Gobierno Nacional está realizando en favor

de una potencia extranjera.