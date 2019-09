EL INTENDENTE MELELLA REITERÓ SU RECLAMO AL GOBIERNO PROVINCIAL POR DEUDA DE COPARTICIPACIÓN

El Intendente de Río Grande, Prof. Gustavo Melella, reiteró en declaraciones a medios

provinciales el reclamo al Gobierno Provincial por la deuda de coparticipación. En ese

sentido, confirmó que se están enviando notas a la provincia por deudas que superan los

285 millones de pesos.



"No queremos discutir por los medios porque eso no le aporta nada al vecino, pero la

realidad es que la deuda es muy grande y no se le está enviando a Río Grande el dinero

que corresponde", recalcó..

Melella sostuvo además que “esperamos que regularicen la deuda o al menos que haya

previsión de pagos".

"Estamos trabajando en una situación complicada que viven nuestros vecinos y la

provincia, con crecimiento del desempleo y la pobreza. Es difícil también avanzar con

obras porque no hay precios. Es un momento muy complicado. Por eso evitamos la

confrontación, porque los vecinos necesitan estar en paz y no que estemos

peleándonos, pero la verdad es que nos deben y es nuestra obligación reclamar y

defender los recursos de la ciudad", subrayó.

Finalmente, el Jefe Comunal expresó que “esperamos que el Gobierno Provincial envíe

estos fondos que le corresponden a Río Grande, porque esos recursos son muy

importantes para que el municipio continúe acompañando a los vecinos con las obras y

las políticas que llevamos adelante”.