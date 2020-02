El martes realizarán una marcha a un mes del brutal crimen de Fernando Báez Sosa

“Es importante que me acompañen”; expresó Graciela, mamá del joven asesinado por los rugbiers. Y leyó la proclama para reunirse el martes 18 a las 18.

Graciela, la madre de Fernando Baéz Sosa

La familia de Fernando Báez Sosa convocó a una concentración frente al Congreso para el martes 18, a un mes del asesinato del joven a manos de un grupo de rugbiers en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell.

“Es muy importante para mí que me vengan a acompañar”, declaró a los medios Graciela, la mamá de la víctima sobre la convocatoria que arrancará a las 18.

“Tengo el apoyo de toda mi familia y del mundo. Recibo gente en mi casa, que me traen cartas rosarios, flores, de todo. Esta semana me trajeron la valija de mi hijo, no es fácil porque la armé con tanto amor y me lo devolvieron en un cajón”, declaró entre lágrimas.

“Yo quiero decir que por ahora solo espero la justicia por mi hijo y que todo mejor por el bien del a juventud, de la sociedad”, aseveró.