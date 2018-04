El mayor desafío del actor de “Luis Miguel, la serie” para parecerse al cantante

Diego Boneta, el actor que encarna a Luis Miguel en su biografía nunca contada,debelo´los esfuerzos que tuvo que hacer para igualarse al músico.

Luis Miguel, la serie

Se acabaron los mitos, “Luis Miguel, la serie” viene a contar la historia oculta de uno de los artistas más talentosos de la escena musical de todos tiempos y que supo mantener su vida privada en secreto.

La ficción presenta la historia oficial de la vida del reconocido astro internacional y artista discográfico multiplatino galardonado con el premio Grammy, Luis Miguel, quien a los 17 años se convierte en uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial.

En la serie, el artista irá descubriendo detalles cada vez más siniestros sobre su padre, Luis Rey. Todo esto, en el marco de su crecimiento como cantante, de sus amores, excesos, conquistas, y su mayor pasión: la música.

Interpretar al cantante no fue nada fácil para el actor. “Es el primer papel que requería de tanto desde el ángulo vocal, físico y actoral. Yo ya cantaba pero no tengo la voz de Luis Miguel, él tiene una voz superdotada. Fue un experimento para todos”

Si hay algo que diferencia a Boneta de Luis Miguel es la familia que tuvo cada uno. La estrella musical oculta tragedias personales de las que su público nunca supo. Desde la misteriosa desaparición de su madre y el doloroso rompimiento con Luis Rey, su padre y manager. “Al final de cuentas uno no escoge de qué familia viene. Creo que lo más importante es hacer lo mejor con lo que uno tiene. Siempre seré muy agradecido por la familia que tengo. Mi familia no viene del espectáculo mientras que la de él sí”, remarcó.

El gran desafío físico

Entre las curiosidades que no conocemos acerca de “El Sol de México”, Boneta develó que Luis Miguel tiene un gran sentido del humor: “Es muy divertido, la mayoría del tiempo que pasé con él nos morimos de la risa”.

Si de anécdotas se trata, lograr un bronceado similar al de Luis Miguel no fue nada fácil para Boneta: “Fue lo más fácil y a su vez lo más duro. No sabés las quemadas que me metí. Después de una cama solar, el primer día de rodaje no me podía sentar. Tenía las ‘pompas’ del color de tu vestido (rojo)”.