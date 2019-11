El mensaje de Estanislao Fernández por la Marcha del Orgullo

El hijo del presidente electo asistió vestido como drag queen y fue contundente con sus palabras.

El joven alzó la voz ante sus miles de seguidores.

Aunque intenta mantener un perfil bajo, Estanislao Fernández va cobrando popularidad. Mucha gente empezó a seguirlo sus redes sociales y cada vez son más los que lo felicitan por su trabajo. El joven es drag queen y esta tarde se transformó para decir presente en la Marcha del Orgullo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde un auto, el hijo del presidente electo de la Argentina se despachó con un contundente mensaje en las redes sociales. “Feliz orgullo bellezas. Que nunca más ningún fachito, machito o viejo loco nos diga quiénes podemos ser o no. Nos vemos. Les amo”, escribió junto a una foto luciendo como Dyhzyx, el nombre artístico que eligió.

En una entrevista con el youtuber Pablo Agustín, Estanislao habló de sus preferencias sexuales: “Soy bisexual. Yo ya sabía que quería ejercer mi sexualidad con hombres, pero también me calentaban las mujeres. Entonces fui y le dije a mi mamá. Ella, bromeando, me pidió que me decida”.

Estanislao Fernández fue a la Marcha del Orgullo.

Por último, Tani -como lo llaman sus seres queridos- contó cuál es su gran sueño: “Mi máxima ambición es triunfar como drag. Quiero que me vaya bien haciendo videos y fotos en Instagram. Me gusta el mundo del entretenimiento. Yo siento que solo puedo triunfar en las redes. Me gustaría hacer un gran show y tenerla a Moria Casán”.