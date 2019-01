EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE INFORMA A QUIENES VIAJEN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL HANTAVIRUS

El Municipio de Río Grande a través de la Secretaría de Salud informa a los vecinos que hayan viajado o que tengan intenciones de viajar a las zonas donde se ha detectado Hantavirus las precauciones a tener en cuenta para evitar esta enfermedad.

¿Qué es el Hantavirus?

El Hantavirus es una enfermedad viral aguda causada por el virus del Hanta. Los ratones silvestres (principalmente los colilargos) lo transmiten a las personas eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina que se secan y producen partículas en el aire que son inhaladas por el ser humano.

¿Cuáles son las zonas endémicas?

Las regiones endémicas son en el Norte Salta y Jujuy, en el Noreste Misiones, en el centro Buenos Aires, Santa Fé y Entre Ríos y en el Sur Neuquén, Río Negro y Chubut.

¿Cómo prevenir la enfermedad?

Elegir lugares limpios y libres de matorrales y pastizales. Utilizar carpa con piso, cierre y sin agujeros. Guardar los alimentos en envases resistentes y cerrados. No dejar ollas y utensillos al alcance de los ratones. Caminar sólo por lugares habilitados. No internarse en matorrales y pastizales. No recolectar ni consumir frutos silvestres. Usar calzado cerrado y pantalones largos. Mantener la basura en recipientes cerrados. Beber sólo agua segura (potable, envasada, hervida o desinfectada)-

¿Cuáles son los síntomas?

Dolores musculares, fiebre, tos, dolor de cabeza y malestar respiratorio agudo. Ante esta sintomatología, consultar inmediatamente al médico.