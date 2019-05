El municipio entrega 4 mil módulos alimentarios Crece la ayuda social en Río Grande

El Municipio de Río Grande se encuentra entregando en estos días unos cuatro mil módulos alimentarios. La cartera que preside Analía Cubino ya afrontó unos 700 pagos de alquileres en lo que va del año, lo que equivale a los afrontados durante todo el año 2018, además del pago de luz y gas.

Río Grande.- La Subsecretaria de Promoción Social del Municipio de Río Grande, Paola Barros, fue consultada sobre la entrega de los módulos alimentarios que se están llevando en distintos puntos de Río Grande.

“Desde el Municipio estamos cumpliendo con el cronograma de entrega de los módulos alimentarios, estuvimos entregando en los barrios de Chacra XI y Malvinas Argentinas, la ex Chacra XIII; y ahora estamos entregando hasta el viernes en el Centro Cultural Lenadro N. Alem para todo lo que es el centro y todo el barrio Perón”.

“El crecimiento de la demanda social es sensible, se nota todo el tiempo y mes a mes. Como sabemos, la realidad es que al aumentar la canasta básica, ya está casi en los 30 mil pesos, se acrecienta la demanda del módulo alimentario y de la asistencia en general de la Secretaría”.

En este sentido, la funcionaria municipal observó que “la situación que estamos atravesando, no solo a nivel local, sino también provincial y nacional, nos lleva a que más personas estén necesitando de esta asistencia”.

Más de 700 alquileres afrontados en lo que va del año

Entre las otras asistencias que mencionó Paola Barros, están el pago de alquileres, luz y gas. “En este primer cuatrimestre ya hay más de 700 familias que requirieron ayudas para afrontar el alquiler para no quedar en una situación de calle, sin contar los pedidos para afrontar el pago de boletas de luz y de gas”.

“Vemos que hay un quiebre fuerte de la economía y lo pudimos notar en mayo y agosto del año pasado en que hubo que afrontar el pago de 700 alquileres y en este 2018 todavía no hicimos el corte del primer semestre y ya hay un número similar; es decir, más de 700 pagos de alquileres”, cerró.

Cabe recordar que la Secretaria de Promoción Social, Analía Cubino, ya en el mes de febrero había brindado un panorama desolador para muchas familias de la ciudad al afirmar que “hoy la gente no solo no puede pagar el alquiler, sino los servicios”.

En esa oportunidad señaló que la “crisis en la ciudad se sigue agudizando, donde no solo las familias no pueden pagar el alquiler, sino que ya no llegan a pagar los servicios”.

En enero de 2019 el municipio llegó a los 3.500 módulos alimentarios y hoy ya rompen la barrera de los 4.000.

Analía Cubino afirmó que “se siente el crecimiento en cuanto a la demanda por asistencia, la situación es preocupante, y se nota en la imposibilidad que tienen muchas familias de poder mantener los alquileres, y a esto se suma la imposibilidad de poder llegar a pagar los servicios esenciales”.

Al respecto ejemplificó que “en los barrios que nosotros asistíamos porque tenían que recargar el zeppelin, o la garrafa, ahora ya tienen servicio de gas de red, pero se encuentran en la imposibilidad de poder afrontarlo, están tratando de sostener mes a mes el servicio de gas o de luz, esto se está viendo en lo que nosotros estamos asistiendo”.

Por otro lado señaló que desde el Municipio estamos “dando subsidios, acompañando a las familias, donde incluso hay situaciones de salud muy graves, por lo cual tenemos que acompañar fuertemente a las familias, siendo que la calefacción en Tierra del Fuego no es algo que hoy se pueda optar por tener o no”, sentenció.

Ante la situación compleja que el Municipio viene acompañando desde hace tiempo, la funcionaria municipal manifestó que “el tema de la falta de pagos de los servicios es lo que nos ha preocupado durante los últimos días, y que vemos con mayor preocupación al momento de que las temperaturas comiencen a impactar de otra manera en la vida diaria. Durante el mes de enero se ha sostenido, hemos acompañado en razón de 500 subsidios durante el mes de enero, situaciones de emergencias, situaciones que son imponderables para las familias, como ha sucedido con casos de incendios, y otras cuestiones que a veces no son tan graves, pero cuando ya dentro de las familias hace tanto tiempo que se vienen sosteniendo como pueden, cualquier cosa que se agrega como puede ser el caso de no poder llegar a costear el gas, y tenerlo cortado, es mucho más grave”.