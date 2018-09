El Parlamento acompañó el 3° Foro Regional de Comercio y Turismo

La gobernadora de la Provincia, Dra. Rosana Bertone, junto al vicegobernador Juan Carlos Arcando, encabezaron la apertura del 3° Foro Regional de Comercio y Turismo “Estrategias para el desarrollo económico local”. El evento es organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto a las Cámaras de Comercio de las tres ciudades fueguinas. Los legisladores Federico Bilota (FPV – PJ) y Oscar Rubinos (UCR – Cambiemos) participaron del acto.

Durante la apertura, la mandataria fueguina hizo un repaso de las medidas adoptadas por su gestión, tendientes a promover el desarrollo de la actividad económica local. “Le he pedido expresamente al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, por el crecimiento, por la productividad, por los puestos de trabajo, por la protección y el estímulo de las economías regionales y por la posibilidad de seguir trabajando en una diversificación productiva”, dijo Bertone.

También, la Gobernadora avizoró un “futuro prometedor” para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Tierra del Fuego y resaltó el compromiso de las políticas públicas del Gobierno provincial para el desarrollo de la actividad económica fueguina.

En tanto, el legislador Federico Bilota, saludó a la CAME “por haber elegido a Tierra del Fuego para realizar este foro” y lo consideró “muy importante” en el contexto nacional. En este punto, coincidió en afirmar que hay que apostar “en producción, empleo y consumo”. Todo en el marco del comercio y el turismo.

“Desde el ámbito legislativo, continuamos con el compromiso de generar herramientas para que se pueda fortalecer ambos sectores” y valoró las actividades que realiza la CAME a las que consideró “trascendentales”. En este punto, no dudó en sostener que las PYMES “son el gran motor y está absolutamente demostrado”. Puntualizó en que el Estado “tiene que acompañar esas iniciativas”.

En otro párrafo, el titular de la bancada del FPV – PJ, realizó un balance de las palabras de la gobernadora, Dra. Rosana Bertone y consideró que “es muy importante el balance de gestión que ha hecho” y evaluó que –desde la asunción de la gestión- “el contexto ha sido de mucha complejidad con variables macroeconómicas que no manejamos desde la Provincia”. Dijo que desde la responsabilidad institucional apoyan a “un sector que, nos parece, es fundamental”.

Al finalizar, Bilota dijo que “a pesar de los vaivenes, Tierra del Fuego está en una situación diferencial, respecto del resto de las provincias” y agregó que se continuará “trabajando para sostener los puestos de trabajo”.

Por su parte, en diálogo con Prensa Legislativa, el legislador Oscar Rubinos valoró la realización del Foro, “en primer lugar porque se ha tomado como aspectos importantes de lo que tratamos en la Legislatura, adhesión a leyes nacionales que van en favor de las PYMES y del emprendedurismo, como es la Ley PYMES o la Ley de ART”.

Por otro lado, resaltó que “se tocaron temas relacionados a la logística, a los recursos naturales y las potencialidades de la Provincia. Yo no tengo duda que, tal cual lo expresó el Presidente de la CAME, no hay que mirar solamente el contexto de lo que estamos viviendo, sino atender a que las PYMES dan el 70% del trabajo formal en Argentina, y que van a seguir estando en el futuro”, aseguró Rubinos.

El referente radical valoró “la importante presencia de muchos emprendedores”. En ese sentido dijo que “siempre estos encuentros, talleres y capacitaciones, son oportunidades para escuchar a gente de otros lugares del país y del mundo”.

“Un tema que tenemos que atender es el de la obra pública; no podemos desconocer desde la Legislatura, que va a haber dificultades en la redeterminación de precios y en las adjudicaciones, por la disparidad de precios y la dificultad de definirlos a corto plazo. Esto no puede ser un problema para que se desarrolle la obra pública”, remarcó Rubinos.

El Parlamentario explicó que la obra pública es “lo que nosotros tenemos en el corto plazo, como una alternativa de desarrollo y de generar trabajo; algunos estamos abocados a poder adelantarnos a esa situación y dejar resuelto para los próximos meses, cualquier inconveniente que tenga el Estado provincial para poder desarrollar la obra pública, no tener problemas de demora por las redeterminaciones y no tener problema de no poder adjudicar una obra por su valor”.

Por último, destacó que gran parte de los puntos abordados por la Gobernadora en su discurso, “han sido sancionados en la Legislatura; muchos, como las leyes de adhesión a normativas nacionales fueron impulsados por nuestro bloque, porque son iniciativas del Gobierno nacional”, cerró el legislador Oscar Rubinos.

El Foro está orientado a dirigentes sectoriales del turismo, centros comerciales y representantes de economías regionales; empresarios PYMES y profesionales de economías e industrias. Entre sus objetivos, los organizadores mencionan: “Trabajar sobre políticas económicas regionales y proyectos de negocios; desarrollar el potencial de actividades económicas de las comunidades, para promover la producción de riqueza y fuentes de empleo”, entre otros.