El primer desencuentro AMLO – Trump: México pidió respeto luego de la amenaza de cerrar la frontera

El mandatario estadounidense elevó el tono de su discurso el jueves

Donald Trump en la frontera con México.

Después de acusar a México de “hablar y no actuar” en a la crisis migratoria, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de su discurso la noche del jueves durante un mitin en Michigan.

“México podría detenerlos (a los migrantes) fácilmente”, expresó el republicano ante un auditorio eufórico.

“Si no lo hacen les costará mucho dinero, pero podrían hacerlo tan fácilmente”, agregó.

Las autoridades estadounidenses detuvieron en febrero a 76.000 inmigrantes indocumentados, la cifra más alta en una década. La marca coincidió con la declaración de “emergencia nacional” de la Casa Blanca, que pretende recibir fondos para la construcción del muro en la frontera.

Trump reiteró su amenaza de cerrar la frontera ante la supuesta inacción de México. “Si no lo hacen, cerraremos la maldita frontera”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha mantenido durante los casi cinco meses que lleva en el cargo, ajeno a las declaraciones de su contraparte estadounidense argumentando que busca una relación binacional amistosa, sin embargo el canciller Marcelo Ebrad hizo acuse de recibo del discurso de Trump.

“México actuará con responsabilidad y dignidad en el tema migratorio. Buscaremos entendimiento sí, pero siempre exigiremos respeto como nosotros respetamos a los demás”, escribió la noche de jueves el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Se trata del primer desencuentro entre las administraciones de AMLO y Trump. El tema migratorio ha sido el punto más conflictivo de la relación desde que el magnate neoyorquino asumió la presidencia de los Estados Unidos.

“México no está haciendo NADA para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Ellos hablan pero no actúan. Como Honduras, Guatemala y El Salvador, que han tomado nuestro dinero por años y no hacen nada. A los demócratas no les interesa, con tan MALAS leyes. ¡Quizás cerraremos la fronteras sur!”, reclamó a través de un tuit horas antes Trump.

“Vamos a ayudar. Queremos tener una buena relación con EEUU, no vamos a polemizar sobre estos temas, pensamos que se tiene que solucionar el fenómeno migratorio atendiendo las causas, vamos a seguir ayudando para que el flujo migratorio, los que pasan por nuestro país, lo hagan en el marco de la ley, que no haya violación a los derechos humanos”, respondió el viernes en su conferencia matutina AMLO.

“No quiero darle mucha relevancia al tema… voy a ser muy prudente”, reiteró.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció un cambio en la estrategia que México había implementado con las caravanas migrantes que recorren su territorio en búsqueda de la frontera sur estadounidense.

“Tampoco vamos a seguir dando las visas humanitarias de forma masiva, vamos a dar permisos temporales de visitante y de trabajo en toda la zona sureste… Buscamos una migración ordenada”, expresó Sánchez Cordero luego de una reunión con Kirstjen Nielsen, encargada de la seguridad interna de EEUU.

México decidió implementar una política de contención en la zona sureste de su territorio.

“En lo más estrecho de nuestro país (200 kms), vamos a ubicar las instalaciones migratorias, de protección civil. No vamos a militarizar nuestra frontera sur, que quede claro y así se lo expresé a la señora Nielsen”, explicó Sánchez Cordero.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

“Si creen que Trump ha escalado la retórica antiMéxico en las últimas horas, dejen que empiece la campaña para su reelección. Espero que Marcelo Ebrad y su equipo ya estén listos para lo que viene y que dejen atrás cualquier ilusión de que en Washington tienen a un socio confiable”, escribió el periodista de Univision, Enrique Acevedo.

El muro fue una de las promesas más relevantes de la campaña presidencial de Trump en 2016. Los primeros años de su gobierno, han estado marcados por la lucha para que el Congreso apruebe los fondos para la construcción.

López Obrador dejó en claro en febrero que evitaría entrar el debate si era usado con fines políticos o en el marco de los comicios en la Unión Americana.