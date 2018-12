El reclamo de los papás de la nena baleada: “Es tema de Macri dejar a gente demente armada”

Tras la muerte de su hija de 5 años, sus papás le pidieron al Presidente que impulse una ley de desarme y que prohíba la pirotecnia.

Los padres de Maite Valentina Almiron, la nena de 5 años que murió este miércoles tras ser herida de una bala perdida en Navidad, pidieron al presidente, Mauricio Macri, que impulse una ley del desarme y la prohibición de pirotecnia.

“Saquen estas balas perdidas y cohetes, que sea ley que se saquen todas estas cosas. Tiene que llegar hasta el presidente esto”, pidió Mayra, la mamá de Maite, tras anunciar la muerte de su hija.

“Macri hacete cargo de todas las cosas, poné ley y sacá todo. Ponete las pilas como tiene que ser”, sentenció la mujer a la salida del hospital Eva Perón de Merlo.

“Cuando te vayamos a visitar, Macri, espero que nos abras las puertas, que queremos charlar con vos y que nos respetes”, sentenció Maximiliano, el papá de la nena.

“Queremos que nos ayuden a llegar a Macri. Queremos que se haga cargo porque también es tema de él por dejar a gente demente armada”, sentenció Mayra.

Mientras tanto, el caso es investigado por la justicia. “El fiscal me llamó esta mañana por teléfono, dijo que está a nuestra disposición pero todavía no lo conocemos. Me llamó, estuvo en todo momento”, relató la mujer.

La pareja agradeció el apoyo de la policía y los médicos durante el difícil episodio “Tengo una hija de dos años por quien luchar”, convino la madre de la pequeña.