El reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos

Luego de pasar su cumpleaños en Chile, donde está grabando la serie Inés del alma mía, el actor viajó a Buenos Aires para verse con Magnolia, Beltrán, Benicio y Bautista.

Benjamín Vicuña pudo reencontrarse con sus cuatro hijos luego del fin de las grabaciones de Atav y su viaje a Chile para grabar la serie Inés del alma mía.

El actor regresó al país en medio de su crisis con China Suárez y disfrutó del sol del fin de semana para pasear con Magnolia, Bautista, Beltrán y Benicio. Ángel de Brito publicó las fotos de él en la plaza y desayunando con los niños y contó que el sábado a la noche participó del festejo de fin de año del Haras El Dok.

Hasta ahora, Vicuña no se refirió a la ruptura con Eugenia, aunque el día de su cumpleaños rompió el silencio con un largo texto publicado en Instagram. “Abrazo ese espíritu de Guerrero que me tiene de pie y que me invita a no temer el futuro. El niño sigue intacto, aprendiendo de la vida y buscando el camino. El niño libre que no le teme a la noche ni al viejo del saco. Ese soy yo, el mismo que hace 41 años entró en escena”, escribió.