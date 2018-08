El tuit viral que va a hacer que dejes de preguntarle a la gente por qué está soltera

“Aunque la pregunta pueda parecer un piropo en realidad no lo es”, describió el autor del mensaje.

El tuit que describe la incomodidad de una pregunta muy habitual.

“¿Por qué estás solter@ si sos tan buen partido?”, suelen preguntar amigos, familiares, abuelas metidas y tías que levantan el dedo meñique cuando toman café. Es una pregunta molestísima, que compite en incomodidad con “¿los hijos para cuándo?”.

Un usuario de Twitter, @jeauxsephjohn, compartió su reflexión en la red social y rápidamente se hizo viral. “Realmente odio la pregunta ‘¿Por qué estás soltero?’ porque mete el dedo en la llaga. No puedo explicar por qué no he sido capaz de establecer una conexión romántica desde hace años y aunque esa pregunta se plantea como un cumplido realmente no lo es”, escribió.

Su pensamiento generó, además de miles de respuestas y “likes”, que muchas otras personas compartan sentimientos parecidos y reflexiones similares.

“Me siento igual cuando la gente me pregunta por qué no tuve hijos todavía. Ambas son preguntas personales como para hacerlas con tacto, porque nunca sabés qué le pasó o qué le está pasando a la otra persona”.

“Es de las preguntas más tontas… es como como preguntarle a una persona pobre por qué lo es… A veces simplemente las cosas son así. Por cierto, las personas inteligentes tienen más probabilidad de estar solteras porque son más asertivos acerca de su futura pareja. De todos modos, odio la pregunta”.

“Es como cuando estás en una primera cita y la otra persona te dice ‘No entiendo cómo es que estás soltero’ en mi mente pienso: ‘ya vas a ver…’”.

“Sí, yo también recibo eso a veces de las personas. Insinúa que de alguna forma fallé. Mi última relación terminó como un completo desastre, y no necesito que la gente me recuerde que estoy soltero. Necesito estar contento como un hombre soltero y no hay nada malo con estar soltero”.