El vuelo de Flybondi que iba de Córdoba a Buenos Aires y no aterrizó en Aeroparque, Palomar ni Ezeiza

En medio de la gran cantidad de cancelaciones y demoras de la empresa aérea más cuestionada, hubo un vuelo que salió de Córdoba pero no pudo llegar ni al Palomar ni a Ezeiza. ¿Qué pasó?

El vuelo tuvo que volver a Córdoba por las condiciones climáticas

En los últimos días no sólo no hubo gran cantidad de cancelaciones y demoras con los vuelos de la low cost Flybondi, sino que además hubo un caso particular sobre un vuelo que jamás llegó a destino.

El malestar de los usuarios de la aerolínea no sólo es por los problemas que tienen sino también porque el aeropuerto de El Palomar no puede operar cuando hay nubosidad o lloviznas porque se vuelve peligroso. Por eso, es más normal de lo que se cree que varios vuelos terminen aterrizando en Ezeiza y no en el Palomar.

EL MISTERIO DEL F0513

El 27 de julio había partido de Córdoba hacia El Palomar el avión FO5013. Salió con una hora de demora y a la altura de la ciudad de Pergamino el piloto solicitó realizar lo que se conoce como un “patrón de espera” a unos 29 mil pies de altitud para aguardar la mejora en las condiciones climáticas y así poder aterrizar en el Palomar. Básicamente, dio vueltas en círculos hasta que se autorizara el aterrizaje.

El tema es que los controladores le informaron que no estaba previsto que mejoren las condiciones sino más bien que iban a empeorar. A pesar de la advertencia, el avión se mantuvo a la espera dando vueltas durante una hora hasta que pidió las indicaciones para desviarse al aeropuerto de Ezeiza. Una vez obtenida la autorización, el avión en vez de ir a Ezeiza decidió, de forma repentina, regresar a la ciudad de Córdoba.

Este es el recorrido que hizo el vuelo

Una versión indica que la inesperada decisión de regresar a Córdoba en vez de ir a Ezeiza fue porque la empresa no estaba dispuesta a seguir pagando las tasas aeroportuarias que cuesta utilizar el Aeropuerto de Ezeiza que serían alrededor de 70% más caras que lo que le cuesta a Flybondi aterrizar en El Palomar.

Cuando llegaron a Córdoba la empresa ofreció a los pasajeros a viajar en micros ya que no podían garantizarles el vuelo.