Elisa Carrió dijo que Monzó trabajó para que rompiera su alianza con Macri

La controvertida socia de Mauricio Macri también habló del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ajuste que esta generación se tendría que “bancar”.

La diputada oficialista Elisa Elisa Carrió volvió a tirar fuego amigo. Esta vez cargó contra el “ala política” de Cambiemos, en espacial al titular de la Cámara baja, Emilio Mozó. Tampoco se privó de repetir que si en las elecciones presidenciales gana la fórmula Alberto Fernández – Cristina Kirchner el país vivirá una situación similar a la de Venezuela.

De este modo, aseguró: “Yo lo quiero a Emilio Monzó, pero a mí no me dio la palabra. Ningún presidente de la cámara me negó la palabra. Solo Monzó”. Invitada al programa de Mirtha Legrand, relató: “Conmigo trabajó parte del PJ para que yo rompa con Macri, desde mayo del año pasado hasta enero de este año. Tuve un enviado del kirchnerismo, que me conoce mucho y yo lo quiero mucho, que me dijo: ‘¿Lilita vos vas a romper?’. Pero estaba en realidad mandado por Monzó”.

En el mismo sentido, apuntó contra los “embates de lo que se denominaba el ala política, porque le querían cambiar los ministros al Presidente, porque querían arreglar con los grupos económicos, porque eran amigos de muchos dueños”.

Puntualmente, aseguró que “a quien quería cambiar el establishment era a Marcos Peña, porque es la persona de mayor confianza del presidente”. También llamó a “reivindicar públicamente” al jefe de Gabinete y aseguró que el objetivo “era vaciar al presidente para rodearlo de otra gente”.

En otro tramo retomó el habitual argumento para justificar el ajuste al aseverar: “Si te robaron tres generaciones, una difícil te tenés que bancar”.

De cara a los comicios presidenciales, cató en el lugar común: “En las elecciones nos jugamos la historia. Tenemos que tener república. Si gana la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner podemos volver a un régimen como el de Maduro.