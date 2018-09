Embarazo no planificado: un adolescente es madre o padre cada 5 minutos en la Argentina

La cifra es de las más altas del mundo y suma preocupación cuando se sabe que el 70% de esos embarazos no fueron planificados

Es decir, la criatura no fue buscada, ni deseada. ¿Las causas? Básicamente, el desconocimiento de chicas y chicos sobre sexualidad, los métodos anticonceptivos que no les llegan por diversas razones y un componente enorme de mitos, la mayoría con raiz machista.

Con el eslógan #MostráTuPoder, se inició ayer una campaña, sobre todo en redes sociales que es el ámbito en que las personas adolescentes desarrollan buena parte de sus actividades, con el objetivo de concientizar sobre la posibilidad concreta de elegir cuándo, cómo y con quién disfrutar de la sexualidad, desechando mandatos tóxicos y muy peligrosos, mientras se coloca al deseo como un derecho fundamental para una vida sana.

“Para prevenir el problema de los embarazos no planificados, necesitamos llegar con mensajes claros y directos a las personas adolescentes. Son muchas las causas por las cuales no se logra bajar la cantidad de embarazos no deseados en Argentina.

Tenemos una herramienta maravillosa como la ley de Educación Sexual Integral, que no se aplica correctamente desde el Estado, y esta campaña es un aporte para colaborar a que esto se modifique”, señaló a este medio la directora de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco.

Tras la experiencia del año pasado, donde el trabajo estuvo centrado en la frase/concepto #QuererPosta, también con modismos comunicacionales que permitan llegar al sector deseado, el de las y los adolescentes, en esta oportunidad se unieron diversas organizaciones civiles.

Además de FEIM, en el desarrollo, lanzamiento y ejecución del trabajo se sumaron UNICEF Argentina, la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac), Amnistía Internacional Argentina, FUSA Asociación Civil, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Huésped, Fundación Kaleidos, Las Otras Voces y Doncel.

La campaña se largó en el marco de la “Semana de la Prevención del Embarazo No Planificado en la Adolescencia”, del 21 al 28 de septiembre, que es acompañada de actividades territoriales para que las personas adolescentes asuman la temática y se expresen sobre el tema, clave en sus vidas.

“Cada día, 272 adolescentes se convierten en madres y padres en Argentina, según datos del Ministerio de Salud de la Nación del 2018.

El 70% de esos embarazos no fue planificado. Para la mayoría de ellas es su primer parto y según la Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva de 2016, el 4,2% de las adolescentes declaró haber sufrido coerción en su primera relación sexual”, se indicó en la presentación de la campaña, en el Centro Cultural Recoleta.

Latinoamérica es la segunda región del mundo con la tasa más alta de embarazo no planificado en la adolescencia.

“Es necesario hablar y considerar los motivos que llevan a la maternidad y paternidad en esta etapa de la vida. Estos embarazos están vinculados a factores sociales, económicos y culturales que van desde la falta de información y reconocimiento sobre el derecho a elegir; la falta de educación sexual integral en las escuelas; las representaciones estereotipadas de los roles de mujeres y varones y que invisibilizan las disidencias sexuales; el abuso y la violencia sexual, hasta las dificultades para el acceso a los servicios de salud y/ o la interrupción legal del embarazo”, se manifestó.

#MostráTuPoder está dirigida a adolescentes quienes, a través de mensajes que lanzarán influencers en redes sociales y actividades territoriales en ciudades de todo el país, hablarán del tema instalando y multiplicando la información entre sus pares para el reconocimiento de sus derechos y el ejercicio de sus poderes y poder elegir si tener sexo, con quién, cuándo, sin ninguna forma de violencia y /o coerción y respetando la decisión de manera saludable y placentera.