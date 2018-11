En busca de fondos, el Gobierno apura la imposición de Ganancias a la renta financiera

Las rentas obtenidas por instrumentos financieros comenzarán a tributar Ganancias desde el próximo año. La alícuota será de entre el 5 y el 15% dependiendo del instrumento con un mínimo no imponible de casi 67 mil pesos anuales.

El gobierno de Mauricio Macri apura la reglamentación del impuesto a las Ganancias para que finalmente entren en vigencia los cambios incluidos en la reforma tributaria aprobada a fines del año pasado.

La Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda publicó en su página web el borrador del texto. Así a mediados de 2019 la renta obtenida por plazos fijos, bonos, cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión y acciones que cotizan en el exterior comenzarán a pagar Ganancias.

De acuerdo con el texto de la ley aprobada en el Congreso la renta financiera originada en instrumentos en pesos pagará un 5% en concepto de Impuesto a las Ganancias sobre el mínimo no imponible de 66.917,91 pesos anuales.

En tanto la renta producida por activos en dólares o en pesos ajustables por inflación (UVA o CER) tributará una alícuota del 15% sobre ese mismo mínimo no imponible.

Esa parte de la ley no se había reglamentado en 2017 por eso no se cobró este año. Ahora el gobierno de Macri apura su reglamentación para no perderse el próximo año los cuantiosos fondos que el Estado podrá recaudar merced de la fabulosa fiesta financiera que generaron las tasas exorbitantes convalidadas por el Banco Central.

Los bancos podrían oficiar como agentes de retención y descontar Ganancias de los intereses de los plazos fijos.