EN TRES AÑOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “YO SÍ PUEDO” RÍO GRANDE REDUJO A LA MITAD EL ÍNDICE DE ANALFABETISMO

El Intendente de Río Grande, Prof. Gustavo Melella, encabezó este miércoles el acto

anual de cierre del programa cubano de alfabetización “Yo Sí Puedo”, iniciativa que el

Municipio implementa en nuestra ciudad en conjunto con la fundación Un Mundo

Mejor Es Posible. El evento al que se denominó “Leo la Vida” se realizó en el

Polideportivo Carlos Margalot con la presencia de los vecinos y vecinas que

aprendieron a leer y escribir durante este año, los facilitadores que los acompañaron

en el proceso y familiares y amigos. Participaron también el Embajador Extraordinario

y Plenipotenciario de Cuba en Argentina, Sr. Orestes Pérez Pérez, miembros del

Gabinete Municipal, Concejales, autoridades electas y representantes de diversas

instituciones públicas y privadas de la ciudad.

En tres años de implementación, 127 adultos riograndenses acreditaron el programa,

con lo que el índice de analfabetismo en la ciudad se redujo de 0.6% a 0.3%. El objetivo

es lograr en los próximos años eliminar el analfabetismo en Río Grande y en toda la

Provincia.

En uso de la palabra, el Intendente Prof. Gustavo Melella dijo que “es un honor tener

al Embajador aquí con nosotros. En poco tiempo termina su estadía en nuestro país y

le deseamos el mejor de los éxitos en sus nuevos desafíos, así como lo hacemos con los

responsables cubanos del programa que vuelven a su país, pero que gracias a la

generosidad del Gobierno Cubano retornarán el año que viene para continuar en toda

la Provincia”.

“Así como dijimos un día que queríamos que Río Grande fuera certificada libre de

analfabetismo por la UNESCO, queremos que toda Tierra del Fuego lo sea. Solo así

seremos una provincia verdaderamente igualitaria”, agregó.

El Jefe Comunal comentó también que “no hay un pueblo libre que no tenga una

buena educación. La verdad es que hay que reconocer la generosidad de los que

pensaron este programa. En momentos críticos de Cuba, Fidel Castro pensó en los que

estaban peor y Haití fue el primer país donde se implementó el Yo Sí Puedo. Hoy se

lleva adelante en todo el mundo y lo pudimos traer a nuestra ciudad por el

compromiso y la solidaridad de mucha gente que lo hizo posible”.

“No debe haber mayor alegría para un Intendente que entregar una vivienda porque

es el sueño de un hogar o asistir a un acto como este, porque había una deuda y no

había igualdad de derechos. Como ciudad sentimos una alegría inmensa, como la

deben sentir quienes participaron del programa, de haber dado este paso inmenso. Es

un gran día de fiesta para nuestro pueblo. Hoy debemos celebrar la igualdad y la

libertad”, finalizó.

Después, el Embajador de Cuba, Orestes Pérez Pérez se dirigió a los presentes y

agradeció al Intendente Melella y a todos los que participaron del programa “por tanto

amor que ponen en su trabajo”

“Emociona ver que personas de una edad avanzada se esfuerzan día a día por

aprender a leer y escribir. Es triste saber que en el mundo hay muchas personas que

no son libres por no tener ese derecho, pero hoy aquí hay 35 personas que son más

libres porque han aprendido”, recalcó.

El Diplomático sostuvo también que “José Martí decía que Patria era humanidad y para

Cuba la patria rebasa las fronteras geográficas. La contribución a que los pueblos sean

un poco más libres es una altísima contribución. Vamos a seguir solidarizándonos con

Argentina, con Tierra del Fuego y profundizando la implementación de este programa.

Yo se el esfuerzo que han tenido que hacer, pero creo que valió la pena y estoy muy

emocionado con este grupo de compañeros y compañeras de haber llegado al final de

esa utopía que al principio seguro pareció imposible, pero que hoy se corona con este

éxito. Ademas del apoyo de Cuba todo esto no hubiese sido posible sin la decisión

política del Intendente y de su equipo para que esto ocurra”, resaltó.

Por su parte, la Secretaria de Promoción Social, DI. Analía Cubino, invitó a los

presentes a realizar una actividad de lectura compartida entre los recientes egresados

del programa y el público presente bajo el lema “Tu lees, yo escucho. Yo leo, tu

escuchas”, un momento muy emotivo del evento.

Luego del acto, la funcionaria expresó que “más allá de los indicadores que daban un

índice bajo de analfabetismo, Gustavo Melella decidió avanzar para restituir el

ejercicio de derechos de vecinos y vecinas nuestras que no tuvieron la oportunidad de

aprender a leer y a escribir”.

“Saber leer y escribir es un derecho fundamental, un derecho humano básico en estos

tiempos de las comunicaciones y las tecnologías. Avanzar en una política que brinde la

oportunidad de aprender a quienes no la tuvieron es clave y será un camino que el

Gobernador electo continuará profundizando en toda la Provincia”, aseguró.

“La implementación de Yo Sí Puedo fue también una conquista a nivel social, porque

muchas personas en tiempos de neoliberalismo e individualismo han ofrecido

voluntariamente su tiempo para ayudar a otros y eso es destacable y para agradecer”,

remarcó.

Asimismo, Cubino recordó que “Cuba ha alcanzado logros en esta materia que son

reconocidos mundialmente y que compartan con nosotros este método es un

verdadero orgullo, por lo que expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento al

pueblo cubano”.

Para concluir, la funcionaria indicó que “es importante además la articulación que se

ha dado con estas personas que aprendieron a leer y a escribir para que continúen con

sus estudios, por lo que agradecemos a la escuela de adultos WIKAM que les brinda

esa oportunidad”.

El acto finalizó con el testimonio de dos estudiantes que finalizaron el programa y con

la entrega de diplomas y reconocimientos a alumnos, alumnas, facilitadores y

facilitadoras.