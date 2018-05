Encontraron muerto al músico Scott Hutchison: se había despedido por Twitter

El cantante le había pedido a sus seguidores que “sean buenos con sus seres queridos”. Su banda lo reportó como persona perdida.

Hutchison tenía 36 años, se despidió a través de Twitter

Scott Hutchison, cantante de la banda indie escocesa Frightened Rabbit, fue encontrado muerto el jueves de esta semana, un día después de que lo reportaran como perdido. Lideraba la banda desde 2003.

La noticia se confirmó este viernes, pero el martes pasado, Hutchison, de 36 años, había publicado mensajes de despedida en su perfil de Twitter, horas antes de perder contacto con su familia y amigos.

“Sean buenos con sus seres queridos. No es una obviedad. Me molesta que no lo sea. Yo no viví con esa regla y me mata. Por favor, abracen a sus seres queridos”, escribió Hutchison en su Twitter.

“Ahora me voy. Gracias”, se despidió.

El cuerpo de Hutchison fue encontrado a las 20.30 del jueves en el puerto deportivo Edgar, a las afueras de Edimburgo, pero el cantante fue visto con vida por última vez el miércoles a la 1 de la mañana.