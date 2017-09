San Rafael no sale de su conmoción por la muerte del joven rugbier atropellado por una supuesta novia. Mientras los padres del deportista dicen que “desconocen” el noviazgo que tenía con la joven acusada de matarlo, aparecen testimonios de amigos que afirman que su relación siempre fue “enfermiza y violenta”. La joven que lo atropelló está detenida y fue trasladada al área psiquiátrica del hospital Schestakow de San Rafael.



Genaro Fortunato (25) y Julieta Silva (29) salían desde hacía poco tiempo, entre uno y dos meses. “La relación entre ellos era un tanto enfermiza. Así como terminó, empezó. La mayoría de las personas que estaban alrededor decían que él y ella se agredían siempre, como pasó en el boliche en el que estuvieron la última noche”, describió Bibiana, una amiga del rugbier que esta mañana habló con radio La Red Mendoza, desde San Rafael.

A sus amigos les llamaba la atención esta relación porque, además de que Julieta era cuatro años más grande que Genaro, ella estaba separada y tenía dos hijos. “Genaro era muy popular y no le faltaban oportunidades para relacionarse con una chica que estuviese a la altura digamos, que no tuviera problemas, una vida tranquila sin hijos”, dijo Bibiana. El ex marido de la joven detenida es un conocido empresario de la ciudad del sur mendocino.

En el relato que hace esta amiga, quien asegura haber estado la madrugada fatídica del sábado en el boliche La Mona, un mensaje de texto desencadenó la discusión y la ira de la joven. “Cerca de las tres, él recibió un mensaje de texto de otra chica, Agostina Quiroga, que salía antes con él y que está embarazada de cuatro meses. Genaro y Julieta empezaron a discutir por ese mensaje, empezaron a pegarse, agresivamente, dentro del boliche”, asegura Bibiana.

Enfermiza y violenta: así era la relación del rugbier con la chica que lo mató

Genaro Fortunato, el joven de 25 años que murió en San Rafael tras ser arrollado dos veces por su novia.

La pareja salió al estacionamiento, mientras seguían discutiendo. Según esta testigo, ella se encierra en su auto, y él, para impedir que se vaya, se arroja arriba del capó. “Ella acelera, él cae, se pega en la cabeza, ella hace una “U” y vuelve y pasa sobre él. Fue terrible”, contó la amiga del rugbier.

Uno de los testigos clave es un cuidacoche que presenció el momento en que la supuesta novia atropella a Genaro. La joven quedó dentro del auto, como shockeada. Fue sacada por la policía que llegó hasta lugar. Genaro continuaba tirado en el piso, un médico que llegó en ambulancia de emergencia pudo constatar que ya había muerto arrollado.

Ahora se aguardan las pericias criminalísticas para saber si alguno de los dos estaba alcoholizado o bajo el efecto de drogas. Al mediodía la fiscal de la causa, Andrea Rossi, dará una conferencia de prensa y explicará los adelantos en la investigación que aún está caratulada como averiguación de homicidio.