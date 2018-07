Enigma en las redes sociales: qué se esconde en verdad detrás de un “me gusta”

Las publicaciones en Facebook e Instagram, por sobre el resto, despiertan emociones encontradas entre sus usuarios. Qué hay detrás de la mirada del otro.

“¡Me dio un me gusta, me dio un me gusta!”. “Le da me gusta a todas mis publicaciones, está siempre pendiente.”. “Hoy no le dio me gusta a mi foto y estoy empezando a preocuparme”. Alguna de estas tres situaciones seguramente te resulte familiar, si es que estás en las redes sociales y en ellas has tenido de amiga o seguidora a esa persona que te hacía especial. Y seguro, también, que estuviste un buen rato feliz por haber recibido ese “me gusta”. O bien, con un agobio importante por no haberlo recibido en todo el día.

Pero, en realidad, ¿te detuviste a pensar qué significa en realidad esa manito con el dedo apuntando hacia arriba o el corazón (en función de la red social)? Antes de entrar en la explicación del experto en psicología, te proponemos un ejercicio.

Desde La Vanguardia elaboraron una lista con las posibles motivaciones que hay detrás de un “me gusta” a través de una encuesta entre usuarios de las redes sociales.

1. No le gusta tu foto o publicación: le gustas vos.

2. Le da al “me gusta” para darte un toque (“¡Estoy acá, llámame!”).

3. Es la forma de acercarse a vos después de mucho tiempo sin hablar.

4. Es un “me gusta” irónico, porque tu publicación es ridícula. Es como una palmadita en la espalda en plan “Vamos, vos podés”.

5. Realmente el contenido que publicaste le parece interesante.

6. Le da al “me gusta” a todo lo que se le pone por delante; no le resultás especial para esa persona.

7. Es un intercambio de “me gusta”: vos me lo das, yo te lo doy.

8. Se le “resbaló” el celular y le dio al “me gusta” sin querer.

9. Si hoy no te dio “me gusta” es porque de un día para otro se comprobó que ya no le gustás y quiere que lo sepa.

10. Si no le diste “me gusta” es porque se le escapó entre tantas publicaciones del día.

11. O porque tuvo un día fatal y ni siquiera tuvo tiempo de entrar en Instagram o Facebook.

12. O bien porque, sencillamente, no le gustó tu foto.

“No hay una ciencia exacta que nos diga qué significa cada ‘me gusta’ ni nos haga clasificaciones”, explica Marc Masip, psicólogo experto en adicciones a las nuevas tecnologías y director del instituto psicológico Desconect@.