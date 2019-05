“ES FUNDAMENTAL UN ESTADO MUNICIPAL QUE DA PELEAJUNTO AL VECINO POR TARIFAS MÁS JUSTAS”

El Intendente de la ciudad, Prof. Gustavo Melella, junto a la Secretaria de Promoción

Social D.I Analía Cubino y sus pares de Participación y Gestión Ciudadana, Dr. Federico

Runin y de Finanzas, Contador Oscar Bahamonde, se reunió con referentes que visitan

nuestra ciudad en el marco de la ‘Gran Audiencia Pública Nacional Contra el Tarifazo’

que se llevará a cabo el sábado 18 de mayo en el Espacio para el Desarrollo Laboral y

Tecnológico. Participaron el reconocido jurista Dr. Eduardo Barcesat, representantes de

la Red Nacional de Multisectoriales, la Concejal Miriam Mora y Moisés Solorza,

integrante del Observatorio Cuestión Malvinas y Mauro Stefanezzi, presidente de la

Asociación Argentina de Electrodependientes y uno de los impulsores de la Ley de

electrodependientes

Finalizado el encuentro, la Coordinadora de la Red Nacional de Multisectoriales, Dra.

Andrea Manzi señaló: “es un honor haber traído la audiencia pública nacional que nació

el 26 de febrero en el teatro Astros en la ciudad de Buenos Aires. A partir de aquel

momento, empezamos a buscar la manera ver de ir a otros lugares para empezar a

plantear un debate serio por el tema de las tarifas y hablar de los servicios como

derechos”.

Asimismo, destacó que “es un honor para nosotros venir a Tierra del Fuego y empezar a

hablar sobre los servicios y ver de qué manera podemos concientizar a la gente. Todos

tenemos derecho a tener gas, luz y agua, no es algo que nos tienen que regalar sino que

el Estado se tiene que hacer cargo de esa situación”.

“Agradecemos al Municipio de Río Grande por recibirnos. Sabemos que tiene un rol

muy importante y que está llevando adelante una tarea titánica en cuanto a proveer de

servicios a la gente. Hemos estado recorriendo la ciudad e impacta lo hecho, no es algo

común en otros lugares”, subrayó Manzi.

También precisó que “nosotros ofrecemos estos formatos de debate. Que todos vengan

y empecemos a hablar de las particularidades de cada lugar adonde vamos. Tanto en

Tierra del Fuego como en todo el sur, el gas es fundamental. En la Patagonia se han ido

retirando subsidios y hoy las tarifas son impagables. Hay un sistema siniestro de

transferencia de ganancias a las empresas y nosotros nos vamos quedando sin nada”.

Finalmente, Manzi recalcó que “me parece que nuestros recursos naturales están en

juego, nosotros somos titulares y los recursos hay que defenderlos. El acceso a la

energía debe ser un derecho, el gas debe serlo. No podemos estar con tarifas

dolarizadas y es importante que la gente se empiece a dar cuenta de que no están

ajenos a la problemática. Para la Red Nacional de Multisectoriales los servicios públicos

son derechos. Esa es nuestra bandera y vamos por tarifas justas”.

“Es muy importante tener un Estado Municipal que da pelea junto al vecino por tarifas

más justas. Que el Municipio haya salido con un amparo, con una medida, con una

ordenanza, que se acerque a la gente, que le regularice sus terrenos, que le lleve el gas

y los servicios me parece que es fundamental”, concluyó.