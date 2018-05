¡Es igual! El actor que interpretará a Rodrigo en “El potro, la película”

Rodrigo Romero será el protagonista del filme que repasará la vida del famoso cantante cordobés.





El misterio sobre quién se va a poner en el cuerpo de Rodrigo en la película sobre el cantante cordobés llegó a su fin. El actor no solo es muy parecido y oriundo de la misma provincia, sino que también se llama igual en la vida real.

“La verdad es que es muy loco lo que me está pasando. Es de no creer pero estoy muy feliz de que me haya tocado. Lo soñé, me tocó, y estoy muy contento de que así sea”, mencionó Rodrigo Romero en Telefe Noticias.

“En el secundario empecé a convivir con que me dijeran ‘qué parecido que sos’. En mis redes sociales tengo todas las páginas de Rodrigo, lo consumo diariamente y se lo transmito a mis hijos. Entonces vi la convocatoria en Facebook y lo pensé 2 minutos”, agregó el actor acompañado de Flor Peña y Jimena Barón, que serán parte de la película.