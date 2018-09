Escalofriante mensaje: Hernán Mondragón, el fan de Xuxa, predijo su propia muerte

Hernán Mondragón tuvo una premonición horas antes de ir a recibir a la actriz y cantante a Ezeiza.



Hernán Mondragón era fan de Xuxa desde hace más de dos décadas y esperaba con ansias la llegada de la cantante brasileña a Argentina. Sin embargo, la emoción fue tal que murió luego de verla y descompensarse en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En sus redes sociales, Mondragón llevaba una especie de cuenta regresiva hasta la llegada de su ídola y fue en su perfil de Facebook donde publicó un escalofriante y premonitorio mensaje.

“¡Voy a morir infartado! ¡Mañana!”, escribió el relacionista público el pasado martes junto a la portada de la revista Caras de la animadora infantil.

Además, había compartido fotos y videos junto a Xuxa cuando ella tenía un programa en la televisión argentina en la década del ’90 y él aparecía.

La propia “Reina de los bajitos” escribió un conmovedor mensaje anunciado la muerte de su fan: “Cuando dejé de hacer el programa en Argentina me quedé durante días con la carita de Hernán Mondragon en mi cabeza… Siempre que me veía era emoción pura… A la llegada del aeropuerto se emocionó tanto que lo pasó mal e increíblemente se fue. Es mi seguidor, mi fan y amigo, se volvió ángel… mi corazón está apretado por no poder hacer nada por ti, lo siento. Voy a guardarte en mi alma”.