Especial Halloween de “South Park”: cinco homenajes a clásicos del cine de terror

Aprovechando que se celebra Halloween, recordamos las aventuras más terroríficas que sucedieron en la serie creada por Matt Stone y Trey Parker. ¿Habías reconocido sus referencias cinéfilas?

No solo Los Simpson se han nutrido de grandes películas de terror en sus especiales de Noche de Brujas. Con la misma acidez que se han burlado de todos los elementos de la cultura pop, South Park también ha presentado episodios que han girado alrededor de obras maestras del género.

Elementos sobrenaturales, personajes aterradores y escenarios tenebrosos, componen los guiños a cinéfilos que tuvieron las aventuras de los chicos de Colorado. Y, aprovechando que se celebra Halloween, armamos esta lista que recuerda cinco de esos momentos en los que el horror se hizo presente en esta maravilla de la animación para adultos.

Cartman’s Incredible Gift (2004)

Un episodio repleto de referencias terroríficas. Todo se desata cuando Cartman tiene un accidente que le concede “poderes psíquicos” como al protagonista de La Zona Muerta (The Dead Zone, 1983). Luego sus habilidades se tornan tan gráficas como en Scanner, los Amos de la Muerte (Scanners, 1981), una genialidad de David Cronenberg, mientras intenta atrapar a un criminal que recuerda al killer de Cazador de Hombres (Hunter, 1986). Un cóctel imperdible.

Cripple Fight (2005)

Cuando los dos chicos discapacitados de la serie, Timmy y Jimmy, deciden resolver sus diferencias a los golpes, la escena es una copia casi exacta de Sobreviven (They Live, 1986). Curiosamente, aquella lucha había sido coreografiada por los mismos actores, Roddy Piper y Keith David, y el director John Carpenter la vio tan espectacular que decidió no editarla. Algo similar sintieron los creadores de South Park, ya que respetaron casi todos los fotogramas.

A Nightmare On Face Time (2012)

En vísperas de Halloween, Randy compra un Blockbuster y cree haber realizado el mejor negocio de su vida. Y aunque solo escucha frases sobre el avance de los servicios de streaming, no se resigna al alquiler de películas. Pese a su voluntad, el lugar permanece vació y la desolación se vuelve tan desesperante como en el Hotel Overlook de El Resplandor (The Shining, 1981). Locura, fantasmas y un homenaje genial al clásico de Stephen King.

Toilet Paper (2003)

Barbrady, el analfabeto e inepto policía de la Colorado, no tiene las facultades necesarias para encontrar a los chicos que se dedican a llenar las casas de algunos vecinos de papel higiénico. Para resolver el “crimen”, recurre a un pequeño que tiene el mismo temple y realiza las mismas maniobras psicológicas para manipular al incompetente oficial que el mismísimo Hannibal Lecter de El Silencio de los Inocentes (The Silence of the Lambs, 1991). Genial.

Night of the Living Homeless (2007)

Uno de los episodios favoritos de cualquier fan de la serie y no solo por sus alusiones a las joyas del maestro George Romero como La Noche de los Muertos Vivientes (Night of the Living Dead, 1968) y El Amanecer de los Muertos (Dawn of the Dead, 1978). ¿Qué sucede? Los desamparados que llegan al pueblo empiezan a pedir monedas como si fueran comesesos y cuando los habitantes se quedan “sin cambio”, también se convierten en desamparados/zombies…