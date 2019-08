Esta inteligencia artificial escribe letras de canciones… ¡a partir de emojis!

El proyecto “These Lyrics Do Not Exist” sólo funciona en inglés. “Cada frase generada es completamente nueva y no estuvo en otra canción”, asegura su creador. Hicimos la prueba.

Esta IA es especialmente hábil para escribir canciones relacionadas a sentimientos .

Anteriormente, en Tecno hablamos de la tendencia que se conoce como “Does Not Exist”. Se trata de una movida en la que la inteligencia artificial muestra ciertas habilidades que le son propias, elaborando cosas inexistentes.

Vimos cómo esos sistemas procesan información real y la conjuga para crear rostros de personas irreales pero muy realistas, o fotos de hogares que no podrás encontrar en ninguna de las ciudades del mundo, entre otros casos.

Ahora nos enteramos de un nuevo representante de este movimiento súper geek. En esta ocasión se trata de un sistema que escribe letras de canciones en base a emojis o a un término en particular.

Cómo funciona

La iniciativa lleva por nombre “These Lyrics Do Not Exist”, que se traduce por “estas canciones no existen”. La propuesta está disponible online y cualquiera puede echar mano para probar su funcionamiento.

La mecánica es simple. Al ingresar al sitio aparece una caja de texto. Ahí hay que escribir una palabra o tema que deseamos para nuestra nueva canción, pero también se puede expresar ese sentimiento con un emoticón. Al tocar el botón azul, ¡voilà!, al pie aparecerá la composición de esta maquinaria basada en inteligencia artificial.

Es posible pedirle canciones que giren en torno a diferentes temáticas o nombres de personas, aunque es especialmente hábil en el terreno de los sentimientos (de allí su “amistad” con los emojis). Por ejemplo, cuando la probamos con palabras como “tech” o “technology” respondió con el siguiente mensaje.

Al pedir una canción en base a la palabra “tech”, el sistema nos dice esto: “Actualmente no sé lo suficiente sobre ese tema. Intente nuevamente en unos meses cuando la red neuronal complete su entrenamiento”.

Para tener nuestra propia canción escribimos “humano”, en inglés. La que sigue es una de las estrofas más “lúcidas” que arrojó, que intentamos traducir al español lo más fielmente posible. “Qué verdad humana muy extraña / Me haces más que un ser humano / Elijo lo que quiero, pierdo, necesito, te dejo libre / Podría encontrar mi salida del desastre en el que estamos”.

Y en el estribillo dice, con menos brillantez: “Sólo soy humano, sólo soy humano / Ella lo hará / Lo que ella me hizo / Puedes sacudir tu cabeza”.

“Cada línea generada es una frase totalmente nueva, que nunca estuvo en otra canción”, asegura Peter Ranieri, el creador de este nuevo ejemplar de la movida “Does Not Exist”.

La iniciativa aún no está completa, dice el desarrollador, algo evidente en las palabras que no reconoce… y también en algunas frases inconexas que arroja.