“Estamos perfectos”, tuiteó Nalbandian tras volcar su auto en el Rally Argentino

El ex tenista, desde su casa y en buen estado de salud, agradeció por Twitter a los que se preocuparon por el accidente que sufrió este domingo en la competencia automovilística.



David Nalbandian sufrió un accidente en el Rally Argentino, después de que el auto se saliera de la pista y diera un vuelco. El ex tenista y su copiloto, Manuel Prieto, no sufrieron heridas graves.

“Para todos los que se preocuparon por el accidente, muchas gracias, estas cosas pasan por ir peleando el segundo puesto. Estamos perfectos tanto Manu como yo, Ahora ya disfrutando de la flia y viendo el final de Agusta!!”, tuitió junto a una foto en la que se lo ve acostado con sus hijos viendo la televisión.

El accidente fue este domingo en el especial Ruta 325-El Rincón, el séptimo tramo del Rally de Tafí del Valle, en la segunda fecha del campeonato argentino. El auto dio cuatro trompos.