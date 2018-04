Estiman que la inflación de mayo puede rozar el 3% por el dólar, el subte y los combustibles

Acumularía un 11% al cierre de ese mes. Las paritarias se cerraron en muchos gremios en un 15%. La explicación de la suba del dólar.

El Gobierno no logra contener la inflación

Por el precio del dólar que empujará al de los combustibles, la inflación oficial de mayo sería de al menos un 2,8% acumulando más de 11% al cierre del quinto mes del año. La pauta que fijó el Gobierno en 2017, con la que se cerraron varias paritarias, es de un 15%. A esta altura es ya una utopía.

Según recopila Ámbito Financiero, la semana pasada el Banco Central tuvo que vender u$s 4.400 millones de las reservas que se encontraban en los u$s 62.000 para tratar de mantener el valor del billete estadounidense en el mercado de nuestro país en un nivel cercano a los $20.50. Los días jueves 26 y viernes 27 en los cuales la autoridad monetaria tuvo que vender aproximadamente u$s 1.400 millones cada día, aunque el jueves fue el mayor problema puesto que al ser el día en el cual se publicó la reglamentación del Impuesto a la Renta Financiera los grandes especuladores financieros que arribaron al país en diciembre de 2015 cuando comenzó el alto nivel de tasas de interés.

La medida busca agilizar la compra de dólares

El jueves a última hora los grandes fondos internacionales comunicaban a la actual administración por todos los medios posibles que colocarán tasas de interés superiores al 30% para que al pagar el nuevo impuesto financiero su ganancia fuera entre 2% y 3% o en el peor de los casos no perder ante la inflación real proyectada del 25% al 27% anual.

Antes del mediodía del viernes la divisa estadounidense trepó hasta los $21.20 y en ese momento el Gobierno tomó el pedido y cedió ante los fondos internacionales llevando la tasa de interés en un primer momento al 32.75% y cerca de las 13 horas al 30.25%.

Así por el alza del dólar billete la semana pasada, junto con el aumento de los valores internacionales del barril de petróleo en cerca del 5%; el hecho de haber liberalizado los precios de los combustibles realizada por el Ministro de Energía en octubre de 2017 tendrá pronto consecuencias.

En mayo, si se ajustaran los valores de manera real, el aumento debería llegar al 7% con lo cual en conjunto con el aumento del 50% del boleto de subterráneos en CABA el valor de inflación para la zona de CABA+GBA será muy próximo al 2.8%; sólo por arrastre al resto de los precios de las cosas que consumimos