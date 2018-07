“Estoy contento por el gol, sigo dando pelea”

Lucas Licht, quien ingresó desde el banco de suplentes y lucha para volver a ser titular, le dio el triunfo a Gimnasia y el pasaje a otra instancia de la Copa Argentina. “Estoy para sumar desde el lugar que el cuerpo técnico decida”, se sinceró el Bochi

Lucas Licht da pelea. No afloja. A pesar de haber perdido el puesto con un juvenil en ascenso como Matías Melluso y de resignar la cinta de capitán que supo llevar durante muchos años, el Bochi, con un golazo que le permitió a Gimnasia ganar un partido que pintaba como complicado, sigue demostrando que está vigente. Con ganas de aportar para un equipo que avanzó en la Copa Argentina pero que piensa como objetivo primario sumar en la Superliga que se viene, el berissense piensa en positivo.

Luego del grito de gol, que internamente tuvo mucho de desahogo, el lateral expresó sus sensaciones sobre la conquista, el triunfo, el futuro y el camino que ya comenzó a transitar el Lobo en el nuevo año futbolístico.

-¿Se sacaron un peso de encima ganando?

-Fue un triunfo que necesitábamos. En la Copa anterior nos fuimos muy rápido y estábamos en deuda con la gente y también con nosotros mismos, pero pasamos y eso es lo importante. Este equipo sigue dando pelea.

-¿En lo personal fue un desahogo?

-Volver al gol me pone muy contento, seguimos dando pelea. Todos la damos. Estoy para sumar y dar lo mejor para el equipo desde el lugar que el cuerpo técnico decida.

-¿Inclusive sabiendo que juega Melluso y a vos te toca en otra posición?

-Lo vengo diciendo desde hace tiempo, Matías (Melluso) será el futuro “3” de Gimnasia y lo demostró. Lo hizo en un tramo corto y ahora lo debe seguir demostrando en una temporada entera y no puede relajarse. En cuanto a mí me gusta jugar en el centro del campo, lo hice en varias oportunidades y me sentí cómodo. Estoy para aportar.

-¿Con esto no hay dudas que te quedás en Gimnasia?

-Desde el primer día que volví manifesté que la idea era retirarme con esta camiseta, después en el medio pasan cosas que a veces te desgastan y te hacen pensar cosas. Aunque jugué poco es donde quiero estar por eso hablé con Gabriel, le dije lo que sentía y seguramente renueve mi contrato que vence en diciembre por seis meses más.

-¿La Copa Argentina es traicionera?

-Absolutamente. Muchos equipos grandes quedaron afuera con otros de categorías menores y nosotros logramos pasar. Fueron los primeros 90 minutos de la pretemporada y hay muchos jóvenes que tiene que asimilar la idea porque Pedro (Troglio) propone un ritmo muy exigente y se notó. Ganamos y el rendimiento va a mejorar con el correr de los partidos.

-Más allá de la Copa, ¿la Superliga es el objetivo?

-Dimos un paso muy importante en esta competencia. Ahora debemos pensar en Olimpo y después de ese partido apuntar los cañones a la Superliga porque tenemos que hacer una buena campaña.