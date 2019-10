Eva De Dominici fue mamá: ¡nació el sobrino de Penélope Cruz!

La actriz de 24 años dio a luz a un varón en una clínica de Los Ángeles. Su familia la está acompañando en este feliz momento.

El bebé de Eva De Dominici nació en Los Ángeles

La espera se terminó para Eva De Dominici y sus fanáticos. La actriz dio a luz a su primogénito en las primeras horas del domingo. Llegó a la clínica el sábado por la noche con fuertes contracciones y su hermana, Cande, anticipó la llegada del bebé a través de un video, donde expresaba que estaba a punto de convertirse en tía.

El pequeño es fruto del amor entre la artista argentina y Eduardo Cruz, el hermano de las estrellas Mónica y Penélope. El nacimiento fue confirmado por Ángel De Brito en su cuenta de Twitter. El periodista fue el primero en dar a conocer que la joven estaba en la dulce espera. Aunque ella no ocultó su panza en las fotos que mostró en Instagram, prefirió no referirse al tema hasta el octavo mes de embarazo, cuando habló con la revista Gente.

La ex Patito feo había dicho que convertirse en madre fue la decisión más riesgosa de su vida. “Elegir atravesar este proceso con el más bajo perfil, alejada de todo y refugiada en Edu, me dio felicidad. Me permitió descubrirme en silencio. Como una nueva mujer, más fuerte… ¡mamá!”, precisó.

La exnovia de Joaquín Furriel también dio los motivos por los cuales guardó silencio durante el embarazo: “Fue una decisión charlada y madurada en pareja. Edu es reservado al extremo. Y a mí me gustan los hombres así. Reconozco que algo de esa timidez, de esa discreción, me seduce por completo”.

En su último móvil con la TV argentina, Eva De Dominici expresó que tenía contracciones todos los días. “No vaya a ser que rompa bolsa acá. En cualquier momento nace”, sostuvo con humor en Intrusos.

Días atrás, Penélope Cruz habló de la pronta llegada del nene: “Estoy muy emocionada por volver a ser tía”. Aunque no dio detalles de su relación con su cuñada, expresó su felicidad por tenerla en el clan: “Ver crecer a esta familia es lo más maravilloso del mundo”.

Por ahora, la actriz no hizo ninguna declaración sobre su parto y tampoco compartió ninguna imagen de su hijo. ¿Hará alguna sesión exclusiva con alguna revista?