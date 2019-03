Fabián Cubero, furioso con Nicole Neumann: “Me desespera no poder estar con mis hijas cuando me corresponde”

El jugador se enojó luego de que la madre se las llevara a Salta y no cumpliera con los días y horarios pautados. “No me gusta que falten al colegio”, lanzó.

Fabián Cubero apuntó contra Nicole Neumann.

Cuando todo parecía calmarse en la relación entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, un nuevo conflicto se avecina en el horizonte de ambos. La tensión entre ellos se generó porque la blonda decidió irse de viaje a Salta con las hijas que tienen en común, Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4). Sin embargo, la diosa de las pasarelas no tuvo presente el acuerdo de visitas que pactó con su ex.

En una entrevista con El espectador, el programa de Ángel de Brito y Pilar Smith, el ídolo de Vélez reveló: “No sé qué le está pasando a Nicole pero me pone muy nervioso. Los martes y miércoles son los días que me toca estar con mis hijas y me entero que están volviendo de viaje el jueves por medio de una de ellas. Como previamente a esto no hubo nada charlado, derivé el tema al abogado porque no es la primera vez que me pasa”.

“No me gusta que mis hijas falten al colegio sin mi consentimiento. Me desespera no estar con ellas cuando corresponde. Lo hemos acordado en un convenio que no se respeta y eso me pone mal”, agregó.

Por último, Cubero indicó que no es la primera vez que le pasa una situación similar y, al parecer, el asunto terminará en la Justicia. “Una vez me pasó que tenía entradas para ir al cine y no pude ir con mis hijas porque ella decidió quedarse con las nenas. Otro día tuve que ir a buscarlas con una escribana”, sentenció.