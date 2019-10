Facebook, en la mira del Congreso de EEUU: las preguntas de Alexandria Ocasio-Cortez que acorralaron a Mark Zuckerberg

La legisladora demócrata aprovechó la audiencia del CEO de la red social para interrogarlo sobre desinformación y la falta de verificación de anuncios en la plataforma.

Alexandria Ocasio-Cortez cuestionó a Mark Zuckerberg en el Congreso.

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se sentó otra vez frente a un grupo de legisladores para responder preguntas sobre su empresa. El tema del día era Libra, la moneda digital que impulsa la red social, y que según el CEO, no será respaldada hasta contar con la aprobación de los reguladores locales.

La visita de Zuckerberg fue aprovechada por los congresistas lanzar otras preguntas, sobre temas como abuso sexual infantil, privacidad, o el elegido por Alexandria Ocasio-Cortez, anuncios políticos.

La legisladora demócrata arrinconó al CEO de la red social al preguntarle sobre la postura de Facebook de no verificar el contenido de los avisos con tintes políticos.

“Usted anunció recientemente que la política oficial de Facebook ahora permite a los políticos pagar para difundir la desinformación en las elecciones de 2020 y en el futuro. Así que solo quiero saber hasta dónde puedo llevar esto en el próximo año”, preguntó AOC, las siglas con las que es conocida una de las referentes jóvenes del Partido Demócrata. Después agregó si se podría difundir, por ejemplo, una fecha de elección incorrecta orientada a los usuarios afroamericanos.

Zuckerberg confirmó que su plataforma sí elimina contenidos en casos de violencia o represión de votantes. Pero no respondió sobre eliminar anuncios políticos con mentiras. “Congresista, creo que mentir está mal”, respondió Zuckerberg. “Creo que si usted hiciera una publicidad que tuviera una mentira, eso estaría mal. Eso es diferente de estar… en nuestra posición, lo correcto para evitar que sus electores o personas en una elección vean que usted ha mentido”, agregó.

AOC retrucó: “¿Así que eliminará o no las mentiras? Es un simple sí o no. No estoy hablando de propaganda. Estoy hablando de efectiva desinformación”. Zuckerberg respondió lo mismo que hace poco, en una entrevista con The Washington Post: “Creo que las personas deben poder ver por sí mismos a quiénes de los políticos deberían votar o no”, afirmó.

Por último, la demócrata también acusó a Facebook de estar vinculados a un sitio vinculado al supremacismo blanco, que es uno de los verificadores de datos en la plataforma. Zuckerberg no lo negó, pero desligó la responsabilidad de su empresa. “El nombramiento de estos verificadores se hace a través de una organización independiente llamada ‘red independiente de verificación de datos’”, informó el CEO de la red social.

El futuro de la moneda digital de Facebook

En la reunión de ayer, Mark Zuckerberg se comprometió ante el Congreso de EEUU a no respaldar la criptomoneda de Facebook hasta que los reguladores locales la aprueben.

Facebook no respaldará la entrada en funcionamiento de Libra “a menos que todos los reguladores estadounidenses la aprueben”, aseguró el empresario ante la comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, hizo una aclaración: “Una de las cosas que quiero dejar en claro es que la Asociación Libra (la organización de empresas que administrará el funcionamiento de la moneda, de la cual Facebook es miembro) es independiente y no la controlamos”.