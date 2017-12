Familia cambia todas sus pertenencias por Bitcoins y se va de vacaciones

Hablamos con la familia que, para vivir la vida al máximo, se desprendió de todas las cosas materiales a cambio de algunas criptodivisas.



Didi Taihutto vendió su casa en Holanda, todos sus muebles, tres autos y una motocicleta. Sólo guardó lo esencial, aquello de lo que realmente no podía deshacerse: sus álbumes de fotos, algunos recuerdos y su laptop. Junto con su esposa, Romaine, y sus tres hijas, ahora vive en una pequeña casa en una zona para acampar en Holanda, no muy lejos de la frontera con Alemania.

Los Taihutto cambiaron casi todo su patrimonio por Bitcoins. Taihutto, de 39 años, está convencido de que podrá triplicar la fortuna familiar a través de la especulación monetaria de Bitcoin dentro de los próximos tres años. Pero el dinero no es el único objetivo de estos padres. Taihutto y su esposa evitan, sobre todo, cosas que les impiden vivir la vida que quieren.

Taihutto quiere asegurar el sustento de su familia como day trader; en otras palabras, un especulador que invierte en criptodivisas con la promesa de obtener altas ganancias en poco tiempo. Hace poco hablamos con él sobre su trabajo y qué significa dejar todo atrás con una familia de cinco miembros.

VICE: La temporada de frío se acerca. ¿En dónde están viviendo ahora mismo?

Didi Taihutto: en un bungaló ubicado en una zona de acampar. Es pequeño y también muy frío. Cinco personas apretujadas en 50 metros cuadrados. Apenas me doy cuenta de que son diez metros por persona. [Risas]

Muchas personas de todo el mundo están escribiendo sobre ti. ¿Cómo surgió esta fama?

El diario local nos entrevistó, y a partir de entonces todo empezó a crecer. Incluso Business Insider publicó un artículo sobre nosotros. Desde entonces, los periodistas han llamado a diario.

¿Cómo es que uno considera tomar una decisión tan importante antes de dar el paso?

De hecho, no me fue tan difícil. Más bien fue una situación que nos ocurrió a todos. Habíamos terminado un viaje muy largo. Y en julio —acabábamos de estar en Bali— nos dijimos: ¡Cambiemos nuestras vidas! Entonces regresamos a Holanda, vendimos la casa, y cambiamos de vida.

¿En verdad? Estaba seguro de que ibas a decir: hemos soñado con este momento durante años.

Claro que a través de los años hemos pensado en este escenario. Pero no tomamos la decisión final hasta hace cuatro meses. No queríamos seguir viviendo en el temor. Me parece que vivir con miedo acaba matando los sueños. Para ser realmente feliz, uno tiene que tener el valor de dejar atrás las cosas que te mantienen atado.

Dejar atrás atrás las cosas; te refieres a la casa, los autos, la moto…

La cafetera rota de 800 euros. Todas las cosas que te quitan tiempo que podrías invertir en otras áreas. No quería seguir con este materialismo. Quería estar más cerca de mi familia. Y no extraño nada. Lo mismo va para mis hijas: cuando vendimos sus juguetes y vieron que otros niños estaban muy felices, me parece que es un buen ejemplo. Lo material no hace feliz a la gente, son sólo distractores.

Incluso vendiste tu propia compañía, que por cierto era muy exitosa.

Nuestra mayor pasión es viajar y conocer a nuevas personas. Pero en algún punto comencé a trabajar en mi propio negocio, por mi cuenta y con una computadora en el sótano. Le enseñaba a las personas cómo trabajar con computadoras. Era muy divertido. Y entonces mi pequeña empresa comenzó a prosperar. Al final tenía a 16 empleados. Luego sólo administraba al personal. 80 o hasta 90 horas a la semana. Ya no había tiempo para viajar.

Tienes tres hijas menores de edad. La escuela en casa está prohibida en Holanda. ¿No es un grave problema si estás viajando constantemente con ellas?

Viajamos alrededor del mundo con nuestras hijas durante nueve meses, a pesar de saber que habría consecuencias. Ahora seguramente pagaremos el precio.

¿Te preocupa que en algún momento las autoridades les quiten a sus hijas?

Sí, la verdad es un temor verdadero. Habiendo dicho esto, invertimos bastante en la educación de nuestras niñas. Durante nuestros viajes les enseñamos nosotros mismos. Y a las tres les va bien en la escuela. La más pequeña era la mejor de su clase leyendo y escribiendo después de que regresamos. Por supuesto, el gobierno tiene que asegurarse de que todos los niños reciban una buena educación. Pero el gobierno también debería ser capaz de ser más flexible en casos especiales. Me parece que Holanda está haciendo muy poco por la creciente clase de nómadas digitales para quienes estas reglas son demasiado estrictas. Nos encanta vivir aquí, pero como se ven las cosas, probablemente tendremos que mudarnos al extranjero con nuestras hijas.

¿Qué fue lo que detonó tu decisión?

Mi padre murió en enero de 2016. Tenía 61 años. Mi madre murió cuando tenía 48. Mi padre era jugador de futbol profesional, era su pasión. Y como podía vivir de ella, su vida estaba completa. En principio, yo quiero lo mismo para mí, pero mi pasión es vivir. Después de todo, todos estamos dentro de la misma rueda de hámster, trabajamos durante toda nuestra vida y posponemos las cosas maravillosas para otro día. Pero para mi padre, no hubo otro día. Para mi mamá, no hubo otro día. El hecho de que mis padres murieran tan jóvenes, abrió mis ojos: tengo 39 años. ¿Quién me garantiza que habrá otro día para mí?

Bien, pero digamos que sí lo tienes, ¿no tienes miedo de poder perder todo en la especulación?

Todavía tengo que ganar experiencia como day trader. Pero incluso si pierdo todo, no se trata de eso. Mientras nos tengamos uno al otro, todo estará bien. Y si es necesario, encontraré un empleo y comenzaré desde cero. Pero, ¿qué tal que las cosas salen bien?¿Si nos independizamos y tenemos la posibilidad de tener la vida que todos soñamos? A veces es muy malo tomar pasos hacia atrás. Pero con un poco de suerte, esto nos llevará tres pasos hacia delante.

Y si te vuelves rico, ¿qué sucederá entonces?

Entonces, seguiremos teniendo una vida simple. Me pregunto si debería viajar por el mundo para ayudar a la gente, para cambiar sus vidas con las criptodivisas. Casi tres mil millones de personas no tienen acceso directo a una cuenta bancaria. Gracias al blockchain (cadena de bloques), todos pueden ser su propio banco a través de una computadora.

¿Por qué deben ser criptodivisas? ¿Por qué no invertir en el mercado de valores o en acciones?

Los bancos no hacen buen trabajo. En los últimos tiempos, se ha complicado tanto el sistema bancario que apenas ganas algo con los intereses de tus ahorros y, de hecho, debes pagar por tener una cuenta. Y aunque aquí en Holanda o Alemania, las cosas siguen funcionando, mira a Grecia, Bolivia o Venezuela. Todos son países donde el dinero ya no tiene valor. De pronto sólo puedes retirar 25 euros al día ¡de tu propio dinero! Es una locura. Me parece que las criptodivisas son una excelente alternativa a estas instituciones.

Pero casi no hay nada que puedas pagar con ese tipo de divisas. Y productos como las tarjetas de débito especiales que podrían cambiar la situación siguen en su infancia. ¿Qué hacen cuando quieren ir a la panadería por las mañanas?

Pagamos en efectivo. Hasta ahora hemos pagado casi todo en euros. Rentamos un garage para almacenar todas nuestras pertenencias. Todos los días intentamos vender algo, a veces por Euros, otras por Bitcoins.

Y, ¿cuál es tu predicción? ¿Crees que las criptodivisas harán que el dinero tradicional desaparezca?

No creo que el dinero desaparezca por completo. Pero eventualmente alcanzaremos un punto donde habrá tanta riqueza en Bitcoins como en el dinero tradicional. La tecnología sigue evolucionando. Finalmente el dinero está comenzando a evolucionar también.