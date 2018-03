Familiares y amigos de la falsa asesora de Awada pagaron la fianza y fue liberada

De esta manera Florencia Bergamini pudo hacer frente a la fianza fijada en medio millón de pesos y recuperar la libertad. Está acusada de realizar estafas haciendose pasar por allegada a Juliana Awada.

Familiares y amigos de Florencia Bergamini, la falsa asesora de prensa de la primera dama Juliana Awada, juntaron los 500 mil pesos que el juez Rodolfo Canicoba Corral le fijó como fianza al otorgarle la excarcelación. Así, la mujer que estaba alojada en la cárcel de Ezeiza, recuperó su libertad.

El defensor de la mujer planteó la apelación para que la Cámara Federal revise la caución fijada por el magistrado, pero mientras esto ocurre, familiares y amigos decidieron hacer frente a la caución, monto que fue depositado este lunes en el Banco Nación, según confirmaron fuentes judiciales.

Bergamini había sido detenida por supuestas estafas que cometía haciéndose pasar como jefa de prensa o asesora de la mujer del presidente Mauricio Macri.

En su indagatoria, si bien se negó a responder presuntas, Bergamini aseguró no tener “ninguna relación” con la primera dama, ni con la Casa de Gobierno, negó los delitos y pidió más tiempo para declarar y presentar comprobantes que acreditarían que no cometió estafas. “Si tengo que pedirle perdón a la Primera Dama no tengo problema en hacerlo ya que jamás quise perjudicarla”, dijo al juez.

Entre otras cosas, invocando su condición de asesora de Awada, Bergamini habría prometido asientos vip para viajar junto a Macri al Mundial de Rusia y ofrecía a “amigas” descuentos para comprar ropa en locales en nombre de la Presidencia de la Nación.

El juez la excarceló bajo una fianza de 500 mil pesos.