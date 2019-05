Federer se retiró del Masters 1000 de Roma por una lesión y no habrá duelo con Nadal

El suizo sufrió una molestia muscular y se bajó del certamen italiano. Además, Naomi Osaka, número uno entre las mujeres, tampoco podrá jugar debido a un problema en la mano derecha.

Federer, lesionado, no seguirá en Roma

El suizo Roger Federer se despidió del Masters 1000 de Roma a raíz de una lesión en la pierna derecha que le impidió enfrentar al griego Stefanos Tsitsipas, rival del español Rafael Nadal en semifinales.

La lesión de Federer apagó la ilusión de los fanáticos del tenis, que querían ver un nuevo cruce entre el suizo y Nadal en la semifinales de un torneo antológico.

“Lo lamento por Roger. Hubiese sido fantástico enfrentarlo en semifinales, pero ahora jugaré contra un rival muy duro como Tsitsipas”, comentó el español. “Así funcionan las cosas a veces en el tenis. Son parte de este juego”, agregó Nadal, que sacó pasaje a semifinales derrotando por 6-4 y 6-0, en una hora y 38 minutos, a su compatriota Fernando Verdasco.

Federer se despidió del certamen por una dolencia que acusó en el final del duelo con el croata Borna Coric, uno de los dos que disputó en la misma jornada. Federer, cuatro veces finalista en Roma, había jugado previamente frente al portugués Joao Sousa.

“Lamento muchísimo no poder estar en condiciones de jugar hoy. No estoy al cien por ciento físicamente y, después de conversar con mi equipo, decidimos que lo mejor es que no salga a la cancha”, comentó el número tres del mundo

“Roma siempre fue una de mis ciudades preferidas y espero volver el año próximo”, prometió el el suizo, que esta temporada y luego de tres de ausencia volvió a jugar torneos sobre polvo de ladrillo.

Osaka también se bajó del torneo

Por su parte, Naomi Osaka, número uno mundial entre las mujeres, renunció a jugar su partido de cuartos de final debido a un dolor en la mano derecha. Osaka debía enfrentarse a la holandesa Kiki Bertens. “Me levanté y no podía mover el dedo pulgar de la mano. Intenté entrenarme, pero sentía dolor y no podía tener la raqueta. No tenía fuerza en la mano”, explicó la japonesa.