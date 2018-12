Fernando Espinoza: “Para nosotros la candidata a presidenta es Cristina Kirchner”

El diputado nacional y ex intendente de La Matanza pide que la ex presidenta lidere un frente “que abarque no sólo al justicialismo sino que a los radicales de Alfonsín, a los socialistas de Alicia Moreau de Justo y a los arrepentidos de votar a Macri”.

Cristina Kirchner y Fernando Espinoza

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Fernando Espinoza aseguró hoy en que “para nosotros la candidata a presidenta es Cristina Kirchner”. El ex intendente de La Matanza explicó que “con la pesada herencia que nos dejan Macri y Vidal, que endeudaron varias generaciones de ciudadanos, necesitamos en la Argentina a un presidente que tenga mucha capacidad y talento. Y para nosotros esa persona es Cristina Fernández de Kirchner”.

“Ella tiene que ser la cabeza de un gran frente pluralista, democrático, amplio, que abarque no solamente al Justicialismo; que abarque a los radicales de Raúl Alfonsín, a los socialistas de Alicia Moreau de Justo, a los independientes, a los ciudadanos que votaron a Macri y a Vidal y que hoy se sienten estafados y decepcionados por ellos”, señaló en declaraciones radiales.

Además, el diputado nacional se refirió al armado electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires. “Nosotros ya dijimos hace dos meses en Mar del Plata que veníamos a construir un nuevo espacio político para gobernar la provincia de Buenos Aires junto a distintos dirigentes, intendentes, legisladores y sobre todo a distintos sectores de la sociedad de la provincia: las cámaras empresariales, de comercios, los trabajadores, los movimientos sociales, estudiantes y distintas organizaciones de la sociedad”, detalló.

Al ser consultado sobre encuestas que dicen que, junto a Cristina Kirchner, tanto él como Verónica Magario ganarían en la provincia, Espinoza remarcó: “se está generando la construcción de una nueva Argentina y una nueva provincia de Buenos Aires a través de una conciencia popular unificada. Las encuestas dicen que, tanto Verónica Magario como yo, estaríamos ganando la provincia de Buenos Aires, pero lo más importante es la unidad de los distintos sectores de la sociedad que están muchísimo peor que hace tres años”.

El diputado incluso adelantó parte de lo que serían algunas medidas de un nuevo gobierno peronista. “Vamos a tener un mejor gobierno del que hicimos porque aprendimos de nuestros errores, sabemos en qué nos equivocamos. Yo aporto dos datos: cobrando solo el 2,5 % de alícuota a los argentinos millonarios que blanquearon su dinero y lo dejaron en el exterior estaríamos recaudando 120 mil millones de pesos y este año no hubiera habido aumento de tarifas y de transporte. Es decir que nosotros cuando gobernemos bajariamos las tarifas a la mitad. Y el otro dato es que una de las primeras decisiones que tomó Macri hace tres años fue terminar con la obligación de que los agroexportadores liquiden los dólares en la Argentina. Nosotros vamos a hacer que esos recursos vengan al país. Se trata de 28 mil millones de dólares que este año deberían haber ingresado a Argentina y no lo hicieron”, especificó Espinoza.

El legislador nacional también habló sobre los recientes anuncios de aumentos en las tarifas y transporte. “Volver a tener un fin de año con estos anuncios genera mucha bronca, impotencia, decepción en quienes votaron a Macri y a Vidal. Hoy terminamos de confirmar, por si quedaba alguna duda, que todo lo que prometió en campaña Macri es una gran mentira. Como diputado nacional recorro distintas ciudades escuchando a las fuerzas vivas, comerciantes, docentes, vecinos, jubilados y todo el tiempo te dicen: Fernando hagan algo, hay que parar esto porque no se puede más”.

El diputado destacó que “en la calle nos piden que resolvamos este desastre que nos dejan Macri y Vidal, porque Vidal es responsable también en la provincia. Ella firmó los aumentos de tarifas y también es la responsable de que en la provincia haya 500 escuelas cerradas. También es responsable de que haya siete hospitales de 200 camas prácticamente terminados y sin abrir en distintas partes de la provincia como Esteban Echeverría, Ituzaingó y La Matanza. Creo que hay un marketing político muy importante. Todos sabemos en la provincia que aumentó la inseguridad un 30%”.