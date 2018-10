Florencia Raggi: “Trato de aceptar el paso del tiempo”

La actriz, que sorprendió con escenas jugadas en Rizhoma Hotel, dice que el sexo no le genera ninguna incomodidad a la hora de actuar.

Tras sorprender con jugadas escenas de cama en uno de los capítulos del unitario Rizhoma Hotel, Florencia Raggi, de manera espontánea y natural, se abre a sus ganas de seguir creciendo como actriz en tanto se muestra desinhibida y nada pudorosa a la hora de participar en secuencias que le exijan alto voltaje erótico siempre que considere que el libro así lo amerite.

Mientras se entusiasma con la pieza Cuerpos Perfectos que se exhibe en MultiTabaris, texto que ahonda en la rebeldía hacia las exigencias del cuerpo femenino, celebra el especial momento que atraviesan las mujeres. “Hice un montón de escenas de cama en televisión y en cine. Yo estoy tan entusiasmada con la historia que estábamos contando que instintivamente ya me doy cuenta si es propicio lo que hay que hacer o no. Y lo pongo en función de eso. Entonces me olvido de los pudores y de miradas desde otro lugar. Si vos estás trabajando con gente profesional no se genera ningún morbo. Nunca me pasó, jamás. Si yo siento que estoy imbuida en la historia y el elenco y el director también, en función de ese cuento soy una actriz que estoy contando un cuento. De eso se trata la actuación. No me inhibo”, señala esta actriz que junto a Antonio Birabent participó del episodio Fantasías del ciclo de 20 unitarios emitido los viernes a las 23 por Telefe, también reproducido por Cablevisión Flow.

“Cada vez se ve de todo referido al sexo; en las series de afuera y acá. No me genera ninguna incomodidad. Si yo siento que estoy contando el cuento que siento contar y me emociona contar, no tengo pudor ni con el cuerpo ni con lo que haya que hacer”, asume Raggi quién compuso a la mujer de un matrimonio muy tradicional que concreta en una suite del Rizhoma Hotel una fantasía sexual en trío.

“Todo el conflicto es el hacerlo y el después. Estuvo tratado muy profundamente. La gente se sintió muy identificada, ya sea por atracción o por rechazo. Es el conflicto que le pasa a una pareja a partir de que decide concretar una fantasía sexual. Todo lo que le pasa a cada uno y lo que sostiene la pareja”, expresa sobre el capítulo de Telefe junto a Birabent y Brenda Gandini.