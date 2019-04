FORJA PRESENTÓ A SUS CANDIDATOS A LEGISLADORES PROVINCIALES Y CONCEJALES DE RÍO GRANDE

“NECESITAMOS CONCEJALES Y LEGISLADORES QUE TENGAN UNA CONVICCIÓN PROFUNDA Y NO ABANDONEN LOS PRINCIPIOS”

Concertación FORJA presentó en la tarde de este lunes a las listas que estará llevando, junto a diversos sector políticos, para los estamentos de Legisladores provinciales y Concejales de la ciudad de Río Grande, con el acompañamiento de diversos sectores políticos y sociales.

Fue en un encuentro que se desarrolló en el Club San Martín, encabezado por Gustavo Melella, junto a la candidata a Intendenta, Analía Cubino.

En primer orden se presenta la lista de candidatos a Concejales de Río Grande encabezada por Diego Lassalle, acompañado por Miriam “laly” Mora, Javier Calisaya y Walter Campos en los lugares preponderantes.

En tanto la nómina de candidatos a Legisladores provinciales está integrada, en sus principales lugares, por Federico Greve, Mónica Acosta, Emmanuel Trentino, Daniel Rivarola y Verónica Portillo.

Melella en primer orden quiso “agradecer a cada uno de los que dijeron que si para sumarse a esta lista, con una gratuidad que pocas veces se ve en la política. Acá más allá de los deseos personales y sectoriales, porque lo importante es estar y acompañar y poner por delante el proyecto”.

El candidato a Gobernador destacó además “lo importante que son los cuerpos legislativos, porque de no haber tenido a Verónica González o a Laly Mora o algún otro Concejales que nos acompañó, no podríamos a ver hecho todo lo que hicimos”.

En la oportunidad, Melella subrayó lo importante de “no abandonar los principios, que no levantemos la mano ni en contra de los trabajadores, ni en contra de los que menos tienen, ni en contra de los jubilados, ni contra las personas con discapacidad, ni en contra de la soberanía, ni de la industria, por eso necesitamos Concejales y Legisladores que tengan esa convicción profunda”.

“Esa convicción que nos permite no hacer actos de demagogia o de desesperados, para decirle a la gente que pensamos en ellos, sino que fuimos coherentes y eso lo tenemos que defender en el Concejo y la Legislatura. Por eso les pido que cuando hablemos con el vecino, hablemos de todos, todos tenemos que trabajar para el proyecto”, pidió.

Cabe aclarar que la fórmula Gustavo Melella – Mónica Urquiza se presentará formalmente en el Club Sportivo el próximo miércoles a las 18 horas.