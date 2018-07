Gladys la Bomba Tucumana contó si volvería al Bailando

La cantante se refirió a la experiencia en el programa de Marcelo Tinelli y reveló su paso por el quirófano.

Gladys, la bomba tucumana

Gladys, la bomba tucumana dio por tierra su vuelta a Bailando y afirmó que su participación en el programa le haya sumado a su carrera como cantante.

“No me llamaron y se me hubieran llamado habría dicho que no, porque fue una experiencia… rara”, aseguró a Mirtha Legrand. “Yo era Gladys, la bomba tucumana cuando llegué al programa de Marcelo. Al contrario, paré un año de trabajar para dedicarme a eso porque soy muy profesional”, agregó.

“Vivo de la música”, siguió y la conductora le dijo sobre su paso sobre el programa de Tinelli: “Pero te dio una mano”.

“Anoche hicimos cinco shows”, reveló la cantante sobre las presentaciones que duran “25, 30 minutos”. “Una siente el cansancio, antes hacía 10 shows”, confesó.

¿Te hiciste la estética?”, le consultó luego Legrand. “Viste cómo esas cosas que no son tan interesantes… Igual, vos siempre me elogiaste la cara”, arrancó la Bomba, y siguió: “Sí, me hice una lipo. A mi edad, me cuesta bajar un poco la panza y quiero estar bien para mi público”.