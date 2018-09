GOBIERNO PROMULGÓ EL DÍA DEL COMPROMISO CON EL AMBIENTE PARA LAS ESCUELAS

PROTECCIÓN NATURAL Y CULTURAL DE LA PROVINCIA

Mediante la promulgación de la Ley provincial 1240, el Gobierno estableció el 5 de junio como “Día del Compromiso con el Ambiente para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur” oportunidad que, en consonancia con el Día Mundial del Medio ambiente, se llevará adelante una ceremonia escolar en todos los establecimientos dependientes del Ministerio de Educación.

La ceremonia consistirá en la lectura por parte de los directores de las escuelas a los alumnos de 6to. grado de la siguiente fórmula: “Conociendo la gravedad y complejidad de los problemas ambientales que afectan al mundo contemporáneo, reconociendo la importancia del cuidado del medio ambiente para la calidad de vida, tanto de ustedes como de sus seres queridos y la humanidad toda, entendiendo que son parte de la naturaleza y que sin ella no pueden sobrevivir, comprendiendo la riqueza inigualable del patrimonio natural mundial y en particular del país y en especial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ¿Se comprometen a proteger los ecosistemas y toda forma de vida manifiesta sobre el plantea más allá de las fronteras de los países, siendo desde hoy protectores de la naturaleza, de la biodiversidad, de los bienes comunes de la tierra, comprometiéndose a adoptar y difundir hábitos y conductas que transformen la sociedad para lograr el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida de los habitantes del planeta, resguardando el derecho de las futuras generaciones a acceder a las mismas posibilidades a las que acceden hoy? a lo que los alumnos responderán “sí, me comprometo”.

La implementación de esta norma forma parte de las acciones que la gestión de la gobernadora Rosana Bertone viene llevando adelante para desarrollar en niños y jóvenes, valores, comportamientos y actitudes que generen conciencia ambiental, con el fin de preservar el patrimonio natural y cultural de la provincia.