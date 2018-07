GORBACZ: “TIERRA DEL FUEGO VA A DEFENDER SUS RECURSOS Y EL FEDERALISMO”

El Ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz confirmó hoy que “el Ministro (de Economía José) Labroca estuvo participando de una reunión convocada por Nación junto a otras provincias, donde se nos manifestó que para cumplir con determinados compromisos con el FMI era necesario reducir los recursos que se le asignan a las provincias”.

Ante esto, Gorbacz señaló que “Tierra del Fuego va a defender sus recursos y el federalismo. Nuestra posición siempre ha sido de estar abiertos al diálogo pero eso no significa que vayamos a aceptar cualquier cosa, porque Tierra del Fuego es una provincia que en los últimos 2 años se ha ido pacificando y también ordenando económicamente con el esfuerzo de todos los fueguinos y queremos seguir adelante en este camino sin ajustes que afecten los servicios públicos que presta la provincia”.

“Hemos sido ordenados y responsables puertas adentro de la provincia y no es justo que tengamos que hacer nuevos esfuerzos por errores que nosotros no cometimos y por acuerdos que nosotros no firmamos”, señaló el Ministro.

Gorbacz también apuntó que “la defensa de la industria fueguina es un punto innegociable, no concebimos de ningún modo que por una necesidad coyuntural de reducir el déficit del presupuesto nacional tengamos que tirar por la borda décadas de una política de estado que permitió afirmar la soberanía argentina en un territorio insular como el nuestro”.

“Vamos a seguir dialogando y seguramente junto a otras provincias que tienen una mirada en común con nosotros vamos a construir propuestas alternativas que sean consistentes con una política de crecimiento y desarrollo armónico de todo el territorio nacional”, finalizó.