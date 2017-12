Gracias al voto de la gente, Flor Vigna es finalista del Bailando 2017

Los jurados eligieron al bailarín como el mejor en los cuatro ritmos pero el público optó por la ex Combate y tras un 4 a 4 abrieron las líneas para desempatar. Finalmente, ¿la más popular? accedió por segundo año consecutivo a la definición gracias al voto de los televidentes.



Se disputó el primer duelo de semifinales del Bailando 207 de ShowMatch y se dio por segunda vez en la historia un hecho particular. Pese a haber ganado los cuatro puntos del baile, Hernán Piquín y Macarena Rinaldi perdieron en las dos instancias de voto telefónico y quedaron eliminados. Flor Vigna y Gonzalo Gerber son finalistas. La ex Combate va por el bicampeonato.

En el rock, el folkore, el chachachá pop y el cuarteto los elegidos por Marcelo Polino, Moria Casán, Pampita Ardohain y Ángel de Brito fueron el primer bailarín y la novia del productor Federico Hoppe.

Con un 4 a 0 a favor de Hernán y Macarena, llegó el pronunciamiento del público, que valía cuatro puntos. Con el 59.98 % de los votos, los televidentes apoyaron a Flor y Gonzalo, quienes de esta manera igualaron la serie. En medio de un clima de máxima tensión, Marcelo Tinelli mandó al corte y pidió abrir las líneas nuevamente.

El desempate se dirimió con dos líneas adicionales. Finalmente, por el 56.53%, Flor y Gonzalo se convirtieron en los primeros finalistas del Bailando 2017. De este modo, Hernán y Macarena se despidieron del certamen.