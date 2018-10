Hudson: piden justicia por el crimen de un joven apuñalado

Juan Pablo Bustos, un joven de 22 años, fue asesinado de una puñalada en el corazón durante un pelea callejera

Familiares de Juan Pablo Bustos, el joven de 22 años asesinado de una puñalada en el corazón durante un pelea callejera en Hudson, exigieron a la Justicia la detención de todos los involucrados en el hecho, por el cual ya fue detenido un sujeto señalado como autor material del crimen, mientras que uno de sus presuntos cómplice, quien sería el que le proveyó el arma blanca durante la riña, se encuentra prófugo y es intensamente buscado.

Juan Bustos, padre la víctima, relató que ese día su hijo “estaba con un primo y dos amigas”, cuando fueron increpados por un joven identificado como Ezequiel, de 26 años.

“Este asesino le quiso pegar a las chicas porque le reclamaban el pago de una deuda de dinero, pero mi hijo salió en defensa y le dio una paliza. Se fue y más tarde volvió con dos tipos y lo retó a pelear de nuevo, fue entonces cuando le pasaron una cuchilla y se la clavó”, detalló el diálogo con este medio .

Gracias a los diferentes datos obtenidos por los testigos, efectivos policiales de la Comisaría 4ta. de Berazategui realizaron un allanamiento en una casa de la calle 135 al 5800, donde apresaron al principal acusado.

La investigación del caso recayó en la UFI Nº 7 de Berazategui, cuya titular, la fiscal Gabriela Mateos, citó a declarar al presunto cómplice, apodado “el Gordo Paty”. Sin embargo, en las tres oportunidades que la Policía fue a buscarlo a la casa de su madre no estaba.

“La madre dice que se fue porque los amigos de mi hijo le quieren quemar la casa. Por eso sigue prófugo y no se presenta a declarar”, explicó Juan, al tiempo que señaló: “Estas personas destruyeron a mi familia. A mi hijo no me lo devuelve nadie, pero al menos esperamos que la Justicia los condene a todos por lo que hicieron”.