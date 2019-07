Infraestructura sanitaria Desde 2016, la DPOSS lleva adelante más de 60 obras en toda la provincia

Se trata de proyectos ejecutados a través de empresas contratadas pero también realizados con personal propio. “Invertir en este tipo de obras es invertir en salud y en calidad de vida”, dijo la gobernadora Rosana Bertone. En tanto el presidente de la DPOSS Guillermo Worman, destacó que hay un objetivo central detrás del Plan de Obras de Agua Potable y Saneamiento del Gobierno Provincial: cada casa debe contar con agua potable por red y estar conectada al sistema sanitario para no generar problemas ambientales y daños potenciales para la salud de la población.

Ushuaia.- El Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), lleva adelante desde 2016 más de 60 obras, muchas de las cuales ya están concluidas y otras prontas a finalizarse. Se trata de proyectos vinculados al mejoramiento del servicio de agua potable en Ushuaia y Tolhuin, pero también al saneamiento, como las nuevas plantas de tratamiento de efluentes cloacales de Arroyo Grande (Ushuaia), Bahía Golondrina (Ushuaia) y Margen Sur (Río Grande).

“Invertir en este tipo de obras es invertir en salud y en calidad de vida –dijo al respecto la gobernadora Rosana Bertone-. También hemos querido poner en pie de igualdad a muchos sectores de estas ciudades que por años han sido ignorados”.

Por su parte, el presidente de la DPOSS, Guillermo Worman, destacó que “muchas de estas obras se hicieron y se hacen con empresas contratadas, pero otras tantas se han realizado por administración, es decir con personal propio, lo que demuestra la calidad profesional con la que actualmente cuenta la institución”.

Con la decisión del Gobierno de la Provincia de destinar los recursos necesarios a un inédito plan de obra pública en materia de agua y saneamiento, se abrió un capítulo que nos permite ver con gran optimismo el futuro de los servicios básicos de Ushuaia, Tolhuin y la Margen Sur.

Guillermo Worman, presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, destacó que hay un objetivo central detrás del Plan de Obras de Agua Potable y Saneamiento del Gobierno Provincial: cada casa debe contar con agua potable por red y estar conectada al sistema sanitario para no generar problemas ambientales y daños potenciales para la salud de la población.

El acceso al agua y la cloaca son dos presupuestos mínimos para el desarrollo urbano y local. Son dos principios elementales que no fueron priorizados durante las últimas décadas, y que han generado innumerables problemas para las ciudades fueguinas. Largas temporadas con falta de agua, sectores sin acceso a la red y abastecidos con camiones aguateros, terrenos en urbanizaciones públicas otorgados sin tener previamente instaladas las redes de agua y cloacas. Consecuencias calamitosas de la falta de inversión y de obras.

Sin embargo, desde diciembre de 2015 la prioridad se focalizó en cuestiones elementales desatendidas anteriormente. La expansión de las redes de agua, cloacas y gas natural fue el resultado concreto de esta decisión. Y un claro ejemplo son las 64 hectáreas del Valle de Andorra, abastecidas en su gran mayoría por camión cisterna hasta abril de 2017. El otro ejemplo concreto es la ausencia de reclamos por corte de servicio de agua potable en las ciudades de Ushuaia y Tolhuin, salvo en los casos de reparaciones por averías en vía pública.

Para que esto suceda, se está llevando adelante una inversión de presupuesto público inédita en obras de agua y saneamiento en Tierra del Fuego. En este suplemento no solamente te contaremos sobre las obras más importantes en materia de tratamiento de efluentes cloacales, sino también lo relacionado con la infraestructura para ampliar y mejorar la producción y la provisión de agua potable, una apuesta importante del Gobierno de la Provincia en el marco de este inédito y multimillonario plan de obra pública.

En este último caso, se continúan realizando inversiones importantes, las que vienen significando un cambio superador. La ampliación de la Planta Potabilizadora Nº 3, ubicada en el ingreso al Valle de Andorra, ayudó a incrementar su producción de 125 a 175 litros por segundo. En la Planta 2, ubicada debajo de la reserva hotelera, sucede otro cambio profundo con una obra tendiente a modernizar integralmente su proceso de cloración; tiene por primera vez en su larga vida un cerco perimetral, y se la está rehabilitando integralmente. Junto con esto, ya funciona a pleno la nueva Planta Potabilizadora en el Río Pipo que llevaba casi un año de atraso de pago a diciembre de 2015.

No hay casualidad en todo esto. La puesta en marcha de la Planta Nº 4 “Malvinas Argentinas”, en el Río Pipo, en marzo de 2017 posibilitó descomprimir la demanda que tenía la Planta 2, y de esta manera contar con niveles de reserva que prácticamente duplicaron los que se tenían hasta el año anterior a su puesta en funcionamiento.

Una ciudad que tenía déficit de agua pasó en menos de dos años a expandir de manera importante su capacidad de nuevas conexiones domiciliaras sin perder capacidad de reserva.

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios no hacía prácticamente obras de agua y saneamiento hasta el inicio de la gestión de la gobernadora Rosana Bertone. Pero desde 2016 y hasta la fecha, lleva ejecutados más de 60 proyectos, con una inversión que ha superado ampliamente los 1000 millones de pesos, y que abarca a Ushuaia, Tolhuin, la Margen Sur en Río Grande, Almanza y San Sebastián.

Es sobre este trabajo, pero también sobre muchos otros temas vinculados a la calidad de vida de los fueguinos.