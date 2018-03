Insólito! Agustín Marchesín explotó por su ausencia en la gira de la Selección

El arquero del América de México se mostró sorprendido y calificó de “injusta” su ausencia en la última convocatoria de Jorge Sampaoli para los amistosos de Argentina ante Italia y España.

“Un partido no te hace ni bueno ni malo. Por eso me sorprendió no estar en esta convocatoria, e incluso es injusto, porque vengo teniendo un buen presente en mi club”, se lamentó el ex arquero de Lanús.

“Es difícil estar en la cabeza de Sampaoli. Yo considero que un partido no sirve para evaluar, porque para eso juego cada fin de semana y estoy haciendo las cosas bien para seguir en la selección, ya que mi sueño es estar en el Mundial”, remarcó en diálogo con Continental.

Su último partido con la celeste y blanca, Argentina perdió 4 a 2 con Nigeria y a él se le atribuyeron responsabilidades en al menos dos de esos tantos. Sin embargo, él se niega a aceptarlo.

“No soy tonto y sé que el partido con Nigeria fue un partido atípico, pero sé cómo fueron los goles. No creo que algún otro arquero pudiera atajar esas pelotas”, cuestionó.

“La verdad que esta convocatoria es la que más esperaba, porque me encontraba en el mejor momento en América. Es que el hecho de jugar bien cada fin de semana hace que uno se ilusione. De todas formas no me considero todavía fuera de la lista del Mundial”, concluyó el ex Huracán de Tres Arroyos.