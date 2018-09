Internaron a Natacha Jaitt: el preocupante comunicado de su familia

Total hermetismo hubo en los últimos días sobre la salud de Natacha Jaitt. La ausencia de la conductora en las redes sociales –su última foto de Instagram data del 31 de agosto y su tuit del 4 de septiembre – llamó la atención al tratarse de una usuaria muy activa.



“Me estoy yendo con mi familia al hospital, si no vuelvo más, chicos de @RadioGa_GaOk publiquen todo”, escribió Natacha en su cuenta de Twitter, donde relató el paso a paso de su ingreso a la clínica. En otras de sus declaraciones indicó que la tenían que operar y le habían colocado un suero con morfina y antibióticos.

Sin embargo, luego del 4 de septiembre no se supo nada más y ante el silencio de las últimas semanas, la familia de Natacha finalmente emitió un comunicado sobre su estado de salud.

Según el escrito, Jaitt no puede escribir “por graves problemas de infección”: “Lleva dos semanas controlada y medicada por distintos médicos junto a muchos análisis de todo tipo. Tiene un desgarro muscular en el pectoral (por lo que) debió ser ingresada (de urgencia) a operarse”, indica el comunicado. Sin embargo, debido a una infección intrahospitalaria, los análisis no dieron correctos y la intervención quirúrgica aun no pudo realizarse.

La conductora está acompañada por familiares y amigos y advierte: “No permitimos que se filtre nada, ni fechas ni partes médicos, por su propia voluntad”.