Isabel Macedo: “No comparto las maneras con el colectivo Actrices Argentinas”

La esposa de Juan Manuel Urtubey aseguró que no le gustaría formar parte del grupo, integrado por una gran cantidad de colegas; “No es lo mismo una mujer que quiere cobrar lo mismo que un hombre que la que atraviesa el dolor inmenso de ser golpeada, maltratada o abusada”, indicó

Luego de un tiempo de silencio mediático, y abocada a su vida junto a su marido Juan Manuel Urtubeyy la hija de ambos, Isabel Macedo salió a diferenciarse de gran parte de sus colegas al criticar al colectivo Actrices Argentinas.

Al ser consultada por La Nación acerca de si le gustaría unirse al grupo que, entre otras cosas, visibilizó la denuncia por violación de Thelma Fardín contra Juan Darthés, la respuesta de Macedo fue contundente: “No”. ¿Los motivos? “No comparto las maneras”, dijo.

También opinó sobre el “MeToo” argentino: “Me parece bien la visibilización, hay que ser respetuosos con la manera en que cada uno tenga que decirlo, porque no podés ponerte en el lugar del que sintió tanto dolor. Sí, en cambio, podés hacer todo lo posible para que eso no suceda. No da todo igual. No es tan grave una cosa como la otra. No es lo mismo una mujer que quiere cobrar lo mismo que un hombre que la que atraviesa el dolor inmenso de ser golpeada, maltratada o abusada”.

En cuanto a la denuncia de Fardín, la primera dama salteña consideró: “Pienso que si tuvo la necesidad de decir lo que le pasó, porque fue horroroso, me parece bien que lo comparta, que lo diga si a ella la tranquiliza”.

Por último, y respecto a la legalización del aborto, aseguró: “Estoy a favor”.